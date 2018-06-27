Зависимости Независимой

Продолжая цикл материалов ко Дню Независимости, УНИАН обобщил сферы жизнедеятельности страны, где внешние зависимости наиболее критичны, и на которые властям следует обратить особое внимание.

Если в первые годы обретения независимости и до побега из страны экс-президента Виктора Януковича и Ко прослеживалась явная внешнеполитическая зависимость Украины от России, то сегодня "фантомные боли" по развалившейся "империи" уступили зависимости от цивилизованного мирового сообщества – стран ЕС и США.

В принципе, главные геополитические игроки влияли на украинскую политику и ранее. Но, если, например, экс-президент Украины Леонид Кучма умел лавировать "между капельками" - с одной стороны, продолжая выстраивать тесное сотрудничество с Москвой, с другой, заявляя, что "Украина не Россия" - то Виктор Ющенко, декларируя приверженность ценностям Запада, просто оставлял Украину явным сателлитом РФ.

Что касается Виктора Януковича, тот вовсе вел себя на международной арене как слон в посудной лавке. Особенно, в последние месяцы перед неподписанием Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Однако уничтожение своей политической репутации на Западе вовсе не стало для Януковича позитивным в построении более тесных отношений с восточным соседом. Даже сейчас, проживая на территории России, беглый экс-президент Украины воспринимается там, скорее, как изгой. А результаты предыдущего "партнерства" Януковича и Путина Украина расхлебывает до сих пор.

Аннексия Россией украинского Крыма и разжигание войны на Донбассе стали последней каплей в выстраивании теплых и дружеских отношений с "братской" страной.

Читайте такжеНа память потомкам: 10 знаковых сооружений новой Украины Теперь же колоссальное влияние на принятие решений Киевом оказывают Германия, Франция (как ключевые представители коллективной Европы) и США. На сегодняшний день они пристально следят за действиями нынешней украинской власти, пытаются контролировать ход реформ, выступают одной из сторон переговоров с РФ в решении украинско-российских проблемных вопросов (не только военных, но и, например, газовых) и, стремясь ускорить прекращение боевых действий на Востоке Украины, склоняют отечественные власти к решениям, не всегда выгодным собственно Украине.

Газовая "игла"

Одной из ключевых проблем украинско-российских взаимоотношений остается газовая зависимость Украины от РФ. Несмотря на то, что, согласно выводам экспертов, запасы собственного газа в Украине могли бы на 80% обеспечивать потребности страны, эта тема никогда не была прерогативой для властей. И, как следствие, геологоразведка, как и сама добыча, практически не развивались. В результате, долгие годы главным поставщиком природного газа в Украину оставалась Российская Федерация.

Эта традиция впервые была нарушена в 2013 году, когда Украина начала покупать реверсный газ из Европы - Словакии и Венгрии по контрактам с немецкой RWE.

На сегодняшний день, Украина открыла три основных маршрута реверса газа — через Польшу, Венгрию и Словакию. Приоритетным среди них является словацкий. Кроме того, до конца 2015 года, Украина планирует договориться об открытии еще одного маршрута — румынского. Правда, речь идет не об изменении источника газа, а только лишь о смене поставщиков. Ведь в подавляющем большинстве случаев — это газпромовский газ, который крупные европейские концерны перепродают Украине, но по более приемлемой, нежели у "Газпрома", цене для Киева.

Читайте такжеУкраинский спорт: рекорды и достижения за годы НезависимостиТаким образом, в газовой сфере за годы независимости Украина добилась только одного – прозрачных реверсных поставок, которые все равно не снимают зависимости от России. Правительству явно есть над чем поработать.

Энергозависимость

В отличие от газа, уголь – единственное энергетическое сырье, запасов которого Украине потенциально хватало для энергобезопасности (работа ТЭС) и обеспечения нужд металлургической и химической промышленностей. Но в 2014 году ситуация кардинально изменилась.

Из-за военных действий на востоке страны, спровоцированных агрессией России, мы контролируем только 35 угольных шахт из 95, остальные находятся на территории, временно оккупированной незаконными вооруженными формированиями. Более того, из-за оккупации Украина лишилась самых прибыльных и перспективных шахт, оставшиеся под ее контролем –преимущественно, дотационные. К тому же, из 35 шахт, подконтрольных Украине, нет ни одной, которая бы специализировалась на антрацитовых марках углей, что провоцирует дефицит топлива, поскольку половина ТЭС Украины (7 из 14) работают именно на антрацитовых углях.

В результате, в 2014 году Украина начала импорт угля. Первыми были скандально известные поставки из ЮАР и… России. На сегодняшний день правительство прорабатывает возможности для максимального вывоза угля из Донбасса. Но рассматривается и вариант импорта из ЮАР и Казахстана.

Интересно складывается и ситуация с электроэнергией. Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика. До 2014 года Украина продавала электроэнергию в Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. Но нехватка газа и остановка 80% шахт, что непосредственно связано с агрессивной политикой России, привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

В результате, в 2014 году наша страна начала ее закупку. Чтобы избежать веерных отключений, в 2014 году Кабмин согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности и разрешил импорт электроэнергии из соседних стран, кроме Российской Федерации.

Но, дело в том, что поставлять электричество в Украину, помимо РФ, на самом деле не сможет никто. Поэтому, несмотря на заявления об отказе от российской электроэнергии (на самом деле происходит переток электроэнергии из энергосистемы РФ, которая работает синхронно с украинской), сейчас Украина продолжает ее импортировать. В Минэнергоугля подчеркивают, что импорт является вынужденным и будет прекращен, как только производство электроэнергии в стране выйдет на необходимый уровень. Эксперты уверяют, что достичь этой цели в ближайшие год-два, при текущей ситуации с шахтами и частичной оккупацией территории, нереально.

Читайте такжеГерои независимой страныТаким образом, несмотря на активизацию евроинтеграционных процессов и лозунги власти о снижении энергозависимости от РФ, военные действия на востоке и неспособность решить вопрос с поставками угля пока приводят к еще большей зависимости от России.

Избежать этого было бы можно, инвестируя в атомную и гидроэнергетику, альтернативные источники энергии и системно занявшись энергосбережением. Это – важнейшая задача украинской власти.

Мирный украинский атом на российском топливе

К слову, рассуждая о перспективах АЭС в вопросе обеспечения энергонезависимости страны, не стоит забывать, что все та же Россия остается главным поставщиком ядерного топлива для украинских реакторов. Так, на всех работающих АЭС Украины установлены реакторы ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, которые работают на российском топливе. Альтернативным для наших реакторов ВВЭР-1000 является топливо производства американо-японской компании Westinghouse.

Сейчас Южно-Украинская атомная электростанция успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. И только к 2018 году «Энергоатом» может полностью загрузить топливо Westinghouse на третий блок ЮУ АЭС. Когда же топливо американо-японской компании будут осваивать остальные АЭС Украины – вопрос не одного года. Таким образом, обновление и перевод атомной отрасли нашей страны с российского топлива на альтернативные аналоги, с учетом того, что дело это дорогостоящее, – перспектива на будущее. И, чтобы в ближайшие годы уберечь себя от рисков, связанных с поставками топлива для АЭС из России, над этой перспективой надо уже сегодня работать, не покладая рук.

Критический импорт

Несмотря на попытки диверсификации потоков национального импорта и экспорта, Украина продолжает зависеть от других государств, в том числе, от самого давнего партнера – России. На сегодняшний день мы сумели сократить экспорт товаров в РФ на 59,4% (сократив, таким образом, критическую зависимость отечественной промышленности и агросектора от этого непредсказуемого рынка сбыта), а импорт из РФ – на 65%. Но отказаться от сотрудничества со страной-агрессором полностью и заменить всю номенклатуру импортируемых товаров на европейские, и перевести весь экспорт в другие рынки – пока не представляется возможным. Так, теряя рынок России, наша страна пока еще мало осваивает рынки других стран, в том числе, ЕС.

Любопытно, что, имея огромное количество плодородных земель, и являясь крупным экспортером сельскохозяйственной продукции, Украина для нужд АПК импортирует семена, средства защиты растений, удобрения и сельхозтехнику. Так, в 2015 году только азотных удобрений у РФ Украина купила на сумму 83 миллионов долларов (77% импорта), в Беларуси – на 11,5 миллиона долларов (10,7%) и Узбекистана – на 10,9 миллиона долларов (10%). Кроме того, "удобрения с 2-3 питательными элементами" Украина, опять же, импортирует из России – 72,8% общего объема импорта на 173,7 миллиона долларов и Беларуси – 13,5% на 32,2 миллиона долларов. В то же время, средства защиты растений Украина, в основном, импортирует из Франции, Германии и Китая. А сельхозтехнику мы покупаем в Германии, США, Франции и Бельгии.

Читайте такжеНезависимость в Майданах и площадях (фоторепортаж)Поставляя же на иностранные рынки огромное количество подсолнечного масла (за последние три года экспорт вырос в два раза), Украина импортирует семена подсолнечника. К примеру, в текущем году мы покупали его в Турции (29,5% объемов экспорта), США (26,8%) и Испании (13,4%). Доля других стран, в совокупности, составила 30%.

Очевидно, что государство должно озаботится программой снижения этих критических зависимостей. Площади для производства сельхозтехники, да и заводы для производства удобрений – у нас имеются.

Внешние долги и структура банковской системы

Финансовая система страны также зависима от внешних доноров. Ни для кого не секрет, что Украина (впрочем, как и множество других государств) живет в долг и продолжает брать новые кредиты, чтобы, в том числе, расплатиться по предыдущим заимствованиям.

По состоянию на 1 июня 2015 года (последняя обнародованная официальная статистика), государственный и гарантированный государством долг, по данным Минфина, на 64,3% (43,519 млрд долл.) состоит из долгов перед внешними кредиторами. При этом 46% (20,012 млрд долл.) внешних долгов приходится на еврооблигации. Любопытно, что по своей природе – это рыночные бумаги, их держатель менялся несколько раз и не фиксируется Минфином.

По результатам переговоров о реструктуризации известно, что 8 миллиардов долларов – в руках у американского инвестиционного фонда Franklin Templeton, еще 3 миллиарда долларов – у Российской Федерации (это те еврооблигации, которые выпускались под кредит Путина Януковичу в 2013 году).

Далее по объему – долги перед МВФ. Это 22,8% внешних долгов – 9,916 миллиарда долларов. Еще 17,1% (7,439 миллиарда долларов) внешних долгов – кредиты европейских институтов, включая Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк.

На сегодняшний день Украина продолжает вести переговоры с комитетом кредиторов относительно реструктуризации части внешнего долга. И, судя по количеству уже состоявшихся раундов, договариваться пока получается плохо.

Читайте такжеБританцы поздравили украинцев с Днем Независимости стихотворением "Любіть Україну" (видео)Отметим, что и по капиталу банковской системы страны Украину трудно назвать независимой. Согласно данным НБУ на 1 июля 2015 года по активам банковской системы (кредиты, вложения в ЦБ и т.д.), на европейские банки приходится 216,123 миллиарда гривень. Это составляет 17,3% активов банков в Украине. Крупнейшие из них - австрийский "Райффайзен Банк Аваль", итальянский "Укрсоцбанк", французский "УкрСиббанк" и венгерский "ОТП Банк".

Далее следуют российские банки, включая "Проминвестбанк", "Сбербанк России", "Альфа-Банк" и "ВТБ", на которые приходится 193,055 миллиарда гривень или 15,5% активов. США представлены в Украине значительно меньше – менее 1% или 11,036 миллиарда гривень активов.

Влияние на умы

Перечисляя зависимости Украины, нельзя не упомянуть и религиозный факт. На сегодняшний день крупнейшим религиозным объединением Украины по численности приходов (более 12,5 тыс) и священнослужителей остается Украинская православная церковь Московского патриархата. Несмотря на то, что УПЦ МП имеет статус самоуправляемой и обладает правами широкой автономии, она все же подчинена Русской православной церкви (РПЦ).

Немаловажным аспектом влияния на умы является и кинематограф, который Россия давно использует в качестве одного из рычагов продвижения своей пропаганды, а Украина, до недавних пор, оставалась крупнейшим потребителем оной. Впрочем, в июне 2015 года в Украина начала избавляться от этой зависимости. В стране вступил в силу закон, запрещающий показ всех фильмов и сериалов, выпущенных РФ после 1 января 2014 года. Всего с тех пор, как в Украине начали запрещать к показу на ТВ и в прокате российские фильмы, в черном списке оказалось 376 фильмов и сериалов российского производства.

УНИАН