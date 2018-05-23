Вехи недели. Предчувствие ва-банка на Донбассе, прощание с Еремеевым и трудности слияния

Военные эксперты называют июль-август наиболее благоприятными для наступления на Донбассе. В России и поддерживаемых ею сепаратистских объединениях об этом знают, но вынуждены соизмерять масштабы своей активности с возможной реакцией Запада и потенциалом украинских Вооруженных Сил. Попытки разведки боем со стороны боевиков не принесли им даже минимального успеха, кроме очередного всплеска обсуждений «зрады» в виртуальном тылу украинского общества.

Захарченко и Плотницкий в унисон сделали заявления, позволяющие предположить новое наступление боевиков уже в ближайшее время.

Пока наблюдается интенсификация обстрелов не только позиций украинских войск, но и мирных городов. Александр Турчинов подчеркнул, что именно Россия готовит провокации накануне Дня Независимости, дав понять, что в случае эскалации конфликта на Донбассе Украина введет военное положение. Однако не менее важным сегодня представляется не только стойкость украинских подразделений, но и реакция Запада, продолжающего предпринимать попытки заморозить конфликт за счет украинских интересов. В Кремле хорошо понимают, что на востоке Украины сегодня решается проблемы куда большего масштаба, чем исключительно восстановление контроля официального Киева над российско-украинской границей.

В Луцке попрощались с лидером депутатской группы «Воля народа» Игорем Еремеевым, так и не сумевшим выйти из комы после падения с лошади. После смерти своего лидера самой маленькой депутатской группе придется несладко, ведь в ее рядах Сергей Мельничук и Михаил Ланьо – парламентарии, к которым у правоохранителей есть ряд вопросов. Интересно, установится ли формальное лидерство в группе Андрея Деркача или бразды правления переберет на себя Владимир Литвин – политик со значительным опытом, но воспринимаемый сегодня неоднозначно.

Тем временем партия власти пытается объединить свои ряды накануне старта местных выборов. После заявления о вхождении «УДАРа» в ряды «БПП-Солидарность» прошло уже больше недели, но формат объединения остается предметом переговоров. Похоже, у Виталия Кличко неожиданно проснулись амбиции партийного лидера. Николай Томенко не исключает, что еще одним участником объединения станет «Народный фронт», не блещущий рейтинговыми показателями.

Упустил возможность стать главным ньюсмейкером недели главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он ограничился призывом изменить уставы ВСУ и обещанием возбудить уголовные дела против некоторых российских военный. При этом ведущий служитель Фемиды с генеральскими лампасами попросил у общества еще несколько месяцев, чтобы назвать виновных в Иловайской трагедии с украинской стороны. Общество-то сможет подождать, но удовлетворят ли его ответы главного военного прокурора?

Евгений МАГДА