Украинский интерес. Воинственный Турчинов, обострение на Донбассе и обмен санкциями

Обстановка на Донбассе характеризуется повышением интенсивности обстрелов и попыток боевиков нащупать слабые места в оборонительных порядках украинских военных. Секретарь СНБО взял на себя миссию озвучить прогнозы относительно развития ситуации, предупредив, что в случае вторжения Украина введет военное положение и будет предпринимать усилия по мобилизации потенциала для отражения агрессии. Вряд ли речь идет о всеобщей мобилизации, скорее, необходимо менять отношение всех ветвей власти к происходящему на Донбассе. Александр Турчинов посетовал, что Украина так и не получила летального вооружения и военных технологий от Запада. Он прав, но известны и другие факты: наша страна на протяжении 10 последних лет входила в ведущую десятку экспортеров оружия, а ставка на внеблоковый статус, сделанная Януковичем не без подсказки Кремля, оказалась проигрышной.

Джон Керри может долго уговаривать Сергея Лаврова соблюдать Минские соглашения, а Франк-Вальтер Штайнмайер – призывать соблюдать перемирие на востоке Украины. Пока страны Запада не откажутся от стремления заморозить конфликт за счет украинских интересов, Россия будет чувствовать себя с развязанными руками. Да, экономические санкции, усиленные патриотическим угаром внутри Федерации действуют, но вряд ли их действие будет мгновенным.

Кстати, о санкциях. Кабинет Министров передал СНБО новый пакет санкций против российских юридических и физических лиц. Россия, в свою очередь, пообещала расширить контрсанкции на украинские продукты в том случае, если вступит в силу экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кремлевские стратеги продолжают одновременно выдвигать требования Европейскому Союзу, упирая на свою озабоченность, и шантажировать Украину. Правда, они почему-то не учитывают, что российско-украинский товарооборот постоянно сокращается, а зависимость Украины от России во всех сферах перестает быть критической.

Члена «Комитета спасения Украины» Игоря Маркова задержали по ордеру Интерпола в Италии. Одиозный политик с одесской пропиской прибыл туда из России вряд ли для организации антибандеровского подполья, у него правоохранители обнаружили и просроченный украинский дипломатический, и российский паспорт. Маркова оставили под стражей, что вряд ли добавит очков «спасателям Украины».

Если кто сегодня борется за спасение Украины, так это недавно ставшая ее гражданкой Наталья Яресько, продолжающая переговоры о реструктуризации части государственного фонда. В ход пошла даже тяжелая артиллерия в виде одобрения действий украинской власти в лице Джорджа Сороса, но пока непростые переговоры продолжаются.

Евгений Магда