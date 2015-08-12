Кабмин назначил исполняющего обязанности министра экологии

Об этом сообщил вице-премьер Валерий Вощевский. "Вы знаете, что министра у нас не было. С сегодняшнего дня принято решение", - сказал Валерий Вощевский.

Читайте такжеКабмин распорядился проверить наличие коррупции в действиях министра экологии

Ранее Сергей Курыкин занимал должность заместителя министра экологии и природных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 24 июня принял решение внести в Верховную Раду представление об увольнении тогдашнего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко из-за подозрений в коррупции.

В представлении Кабмина говорилось о том, что в январе в рабочее время Игорь Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в ОАЭ, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принимал участия в заседании правительства. Кроме того, Игорь Шевченко 6 июня чартерным рейсом вылетел на частном самолете по личным делам в Дрезден и вернулся 8 июня (рабочий день) из Ниццы также на частном самолете.

В начале июля Верховная Рада поддержала представление правительства, и с тех пор Минэкологии оставалось без руководителя.