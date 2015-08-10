Кабмин утвердил порядок создания Национальной общественной телерадиокомпании

Об этом сообщается в постановлении правительства от 5 августа 2015 года, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, правительство назначило Государственный комитет телевидения и радиовещания органом, который осуществляет функции по управлению имуществом НТКУ.

Также Кабмин создал комиссию по реорганизации Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, ряда областных и региональных телерадиокомпаний и других представителей. При этом главой данной комиссии правительство назначило руководителя Госкомтелерадио Олега Наливайко, который должен будет до 1 октября проинформировать Кабмин о результатах проведенной работы.

В постановлении также отмечается, что Госкомтелерадио также должно будет провести инвентаризацию имущества всех предприятий, которые должны войти в состав общественного вещателя и принять меры к их реорганизации путем присоединения к НТКУ. При этом оценка имущества Донецкой, Луганской и Крымской ОГТРК будет проводиться "после возобновления конституционного строя на временно оккупированных территориях".

Кроме того, согласно постановлению, Госкомтелерадио займется обеспечением оплаты предоставленных НОТУ услуг по производству и трансляции телерадиопрограмм в соответствии с законодательством.

В свою очередь, комиссия должна будет подать предложения по определению размера уставного капитала общества, принять меры по регистрации выпуска акций новосозданного акционерного общества, а также принять ряд других мер по реорганизации. По результатам проделанной работы Госкомтелерадио должно будет утвердить передаточный акт, подать правительству проект устава общества и принять решение о выпуске акций НОТУ.

Читайте такжеКабмин назначил Ищука главой концерна РРТ

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".

Согласно закону устанавливается, что общественное телевидение и радиовещание образуется в форме публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", 100% акций которого принадлежит государству.

НОТУ образуется на базе Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, ТРК "Культура", "Укртелефильма" и более 20 областных и региональных телерадиокомпаний.