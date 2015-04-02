Сотрудникам Госкомтелерадио запретили пользоваться российскими интернет-сервисами

Согласно сообщению на сайте Госкомтелерадио, в соответствии с внутренним приказом, для отправки и получения электронной почты цифровых копий служебных документов, подготовленных в бумажном виде, работники комитета должны будут использовать исключительно служебные адреса электронной почты, созданные в доменах .comin.gov.ua или .tvradio.gov.ua.

В свою очередь, работники подведомственных организаций должны пользоваться исключительно служебными адресами электронной почты, созданными в доменах более низкого уровня домена .ua.

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«В условиях войны, развязанной против Украины Российской Федерацией, активизировались и российские компьютерные террористы, которые осуществляют DDoS-атаки на сайты органов исполнительной власти, предпринимают попытки взломать почтовые ящики и учетные записи. Отказ от использования российских электронных публичных сервисов - это важная составляющая защиты информации и информационной безопасности», - цитируется в сообщении заместитель председателя Госкомтелерадио украины Богдан Червак.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные хакеры неоднократно проводили DDoS-атаки на интернет-ресурсы государственных органов и правительственных порталов.

При этом в органах власти несколько раз заявляли о необходимости отказываться от использования в работе электронных почтовых ящиков, зарегистрированных в российских доменах .ru.

В октябре прошлого года Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) создала оперативную группу по вопросам реагирования на компьютерные атаки с целью предотвращения и быстрого устранения нарушений безопасности информации в информационно-телекоммуникационных системах.