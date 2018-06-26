Украинский интерес. Гибкий Лукашенко, многообещающий Дуда и абсурд по-русски

Александр Лукашенко заверил, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии против Украины. Анджей Дуда принял присягу президента Польши. Российское руководство продолжает изощряться в абсурдных ходах.

Президентская кампания заставляет даже авторитарных политиков, которым является Александр Лукашенко, выстраивать контакты с прессой. Единственный в новейшей истории президент провел встречу с представителями работающих в Беларуси негосударственных медиа. Не удержавшись от шпильки в адрес Украины по поводу потери Крыма, Лукашенко заверил, что с территории управляемой им страны вторжения на украинскую территорию никогда не будет.

Белорусского президента можно понять: его страна пытается лавировать между мировыми центрами влияния во время продолжительного кризиса на Донбассе. Благодаря этому противостоянию Минск смог вернуться в европейскую политику, став местом для переговоров относительно перспектив урегулирования на востоке Украины. И Лукашенко будет отстаивать свой статус миротворца посредника и впредь.

Кстати, очередной раунд переговоров Контактной группы завершился практически безрезультатно. Новые масштабные контакты вряд ли пройдут раньше конца августа, и это позволяет предположить, что Россия стремится использовать попытки диалога в Минске для раскачивания ситуации в Украине. Стоит упомянуть разве только о сопутствующем признании Павла Климкина, что идея об отведении оружия калибром менее 100 миллиметров от линии соприкосновения принадлежит Украине. Главный украинский дипломат отметил, что Россия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе. Ничего удивительного, ведь именно Кремль выступил в роли поджигателя войны на востоке Украины.

Россия продолжает изощряться в продуцировании абсурда, создающего в крупнейшем государстве мира атмосферу осажденной крепости. И дело не только в уничтожении санкционных продуктов из Европы, одобренном лично Владимиром Путиным – в реализации этого предписания еще будет немало трагикомичных моментов. То Сергей Лавров заявит, что расследование обстоятельств гибели лайнера "Боинг-777" было однобоким, то спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин призовет создать трибунал для наказания инициаторов ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Похоже, отрицание очевидного становится основой государственной политики России.

Кремль получил нового официального оппонента в Европе. Им стал приведенный на этой неделе к присяге польский президент Анджей Дуда, представитель партии "Право и справедливость". Вряд ли общество позволит ему забыть о страшной катастрофе под Смоленском, в которой погибла польская элита вместе с президентом Лехом Качиньским. Дуда намерен бороться за расширение формата переговоров об урегулировании в Украине, и не исключает создания Балтийско-Черноморского объединения, способного играть стабилизирующую роль на континенте.

Евгений Магда