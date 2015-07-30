Судья удалился в совещательную комнату определять меру пресечения для Лавриновича

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе судебного заседания прокурор настаивал на максимально строгой мере пресечения - взятии под стражу с возможностью внесения залога в размере 8 млн 604 тысяч гривен.

Адвокаты же Лавриновича заявили, что никаких оснований для применения какой-либо меры пресечения для экс-министра нет, поскольку представители Генпрокуратуры не предоставили никаких доказательств, что Лавринович, находясь на свободе, будет влиять на свидетелей и других причастных к его делу, а также что он будет уклоняться от следствия или уедет за границу.

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В свою очередь Лавринович заявил журналистам, что надеется на меру пресечения в виде личного обязательства. Также он добавил, что у него лично нет 8 млн грн для того, чтобы внести залог. В случае, если суд примет решение о залоге, он будет просить друзей или родственников внести сумму. «Я не готов платить такие средства, а что касается моих друзей или родственников, то я, конечно, попрошу, чтобы поискали», - сказал Лавринович.

Также он считает, что судебный процесс против него - это политическая месть. «Есть задачи на политическую месть, есть, как говорят, госзаказ и его охотно выполняют. Это заказ тех, кто сегодня управляет и разрушает Украинское государство», - заявил Лавринович.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета свыше 8,5 млн грн.

Лавринович уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, а именно: по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме свыше 8,5 млн грн, незаконно и безосновательно израсходованных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

ГПУ просит суд избрать Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 8,6 млн грн.