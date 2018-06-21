Украинский интерес. Лакмусовый Совбез, ракетный обмен и напоминание об Азарове

После гибели над Донбассом «Боинга-777» с 298 пассажирами и членами экипажа на борту прошло чуть больше года. Беспрецедентное преступление требовало особого расследования, и голландские правоохранители в целом готовы обнародовать отчет о причинах гибели авиалайнера. Тем временем государства, заинтересованные в наказании убийц, предложили Совету Безопасности ООН создать специальный трибунал для расследования преступления.

Голосование на заседании Совбеза оказалось прогнозируемым. Буквально накануне Владимир Путин заявил о нецелесообразности создания трибунала, и представитель России в СБ ООН Виталий Чуркин выдержал политическую линию своего государства с особым цинизмом. Российское вето вызвало возмущение в цивилизованном мире, да и симпатий Кремлю оно вряд ли добавило. Даже для далекого от проблемы обывателя должен выглядеть странным запрет государства на поиск справедливости в случае, когда преступление произошло не на его территории и в его результате не погибли граждане России.

Впрочем, как представляется, позиция России имеет скорее не внешнеполитические резоны, а факторы внутренней политики. На международной арене Путин уже давно использует идеологию безнаказанности, а внутри страны нагнетает атмосферу осажденной крепости, пытаясь добиться максимальной консолидации общества вокруг себя, любимого. Регулярные социологические исследования показывают, что уровень поддержки российского президента не падает ниже 85%. Впрочем, популярность – один из обязательных атрибутов диктаторов. А новые санкции, введенные США против отдельных российских и украинских предприятий и граждан, убедительно свидетельствуют, что в Вашингтоне взяли на вооружение принцип «Никто не забыт, ничто не забыто».

Освежить память мирового сообщества и Петр Порошенко, подчеркнувший, что Украина имеет право рассчитывать на 1240 противотанковых комплексов Javelin - по одному за каждую переданную с украинской территории ядерную боеголовку. Очевидно, что автоматически такой обмен проведен не будет, но Порошенко правильно привлекает внимание Запада к необходимости вооружения наших военных современными видами вооружения.

Тем временем Николай Азаров решил напомнить о себе, заявив в российской прессе о намерении создать Комитет спасения Украины. Как будет спасать страну политик, проведший рекордный срок в премьерском кресле, пока непонятно, но группа поддержки у него знатная – Игорь Марков, Олег Царев, Владимир Олийнык. Интересно отметить, что Виктор Янукович в нее не вошел. У бывшего президента сейчас другие заботы – его адвокаты обсуждают с украинскими служителями Фемиды формат дачи показаний Виктором Федоровичем во время судебного процесса над ним.

Евгений Магда