Внеплановые копы

Несмотря на скепсис относительно качественного отличия будущей полиции от нынешней милиции (из-за ряда особенностей региона), только за первые сутки было зарегистрировано 626 анкет соискателей полицейской службы.

Министр МВД Арсен Аваков анонсировал начало проекта новой патрульной полиции на Закарпатье 19 июля. «Вынесено решение из тех, что обжалованию не подлежат – полная перезагрузка властной команды в области. Будем выстраивать новую систему – во главе с Москалем, новым главой областного МВД Сергеем Князевым и СБУ», - заявил он.

По словам министра, в регионе меняться будут не только кадры, а и система работы. И начать решено с милиции. «Приняли решение: начинаем процесс реализации проекта новой патрульной полиции на Закарпатье. Это будет особый патруль – одна единая конгломерация, охватывающая Ужгород, Мукачево и трассу между ними. Приглашаем молодежь», - добавил глава МВД.

Старт по-закарпатски

Набор в Закарпатскую полицию официально стартовал 27 июля. В понедельник на здании облгосадминистрации появились два огромных плаката синего цвета с надписью: «Моя новая полиция – здесь» и контактами горячей линии, по которой можно получить любые консультации относительно проекта.

В фойе Закарпатской ОГА было людно: в открытом просторном помещении вдоль стены разместили столы, за которыми, предварительно подготовленные к таким консультациям специалисты, помогали оформлять заявки всем желающим. Помощник министра внутренних дел Украины Хатия Деканоидзе, новый руководитель закарпатской милиции полковник Сергей Князев, председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль и куратор проекта, народный депутат Мустафа Найем здесь же встречали заявителей и журналистов. Причем последних, похоже, пришло едва ли не больше, чем желающих стать новыми полицейскими.

То, что старт закарпатского проекта по набору новой полиции – внеплановый, скрывать никто не стал. «Полиция формируется на Закарпатье по одной причине – из-за грубой стрельбы в Мукачево. Эти события стали ударом в спину Украины, ножом в сердце Закарпатья», - заявил на пресс-конференции новый губернатор области Геннадий Москаль.

По его словам, набор новых людей осуществляется в режиме единого окна и в открытом помещении, «чтобы каждый мог убедиться – никакое кумовство, блат и тому подобное здесь не пройдет».

Конкурсный отбор

Набор в новую закарпатскую полицию продлится две недели, до 11 августа. По расчетам, учитывая количество необходимых патрульных в Ужгороде и Мукачево (пока проект будет воплощаться в этих городах и на отрезке автотрассы длиной 40 км между ними), отобрать должны 246 полицейских. Предварительно, на подготовку патрулей уйдет несколько месяцев. Но местные власти уверены – в ноябре новые патрульные уже должны появиться на улицах указанных городов.

Главные требования к кандидатам: возраст от 21 до 35 лет, как минимум, среднее (а лучше – высшее) образование, отсутствие судимости, свободное владение украинским языком и наличие водительских прав категории «В» (впрочем, отсутствие прав не является помехой для подачи документов – их можно получить в процессе обучения).

После того, как соискатели заполнят анкеты, начнется второй этап проекта – набор в полицейские. Он включает в себя несколько испытаний: компьютерный тест, физическую подготовку и психологическую проверку, а также прохождение военно-врачебной комиссии. После этого кандидата ждет собеседование. «Те ребята, которые пройдут все этапы, станут новыми полицейскими. Уверена, что удастся набрать то количество, которое будет нужно», - отметила помощник министра внутренних дел Украины Хатия Деканоидзе.

Кураторы проекта уверяют, что при отборе не будет ни коррупции, ни блата. Мол, прозрачный конкурс «под присмотром» общественных активистов, предотвратит вероятность привлечения в новую полицию «не тех» людей. А после подготовки полицейские Закарпатья будут работать по тем же стандартам, что и в других регионах Украины.

Впрочем, есть и проблемы. Например, с местом подготовки. Дело в том, что для проведения всех этапов отбора, в идеале, нужен единый объект, где были бы и плац, и стадион, и аудитории, и большой компьютерный класс. К сожалению, подобного на Закарпатье не найти. Поэтому, очевидно, что процесс обучения по месту локации будет «распылен».

Еще один проблемный вопрос – кто будет готовить новых патрульных? Ведь, учитывая особенности региона, не получится ли так, что закарпатская милиция, которая сейчас получает «на орехи», и будет готовить новую полицию?.. Кураторы уверяют, что даже отбор лекторов (не говоря уже об отборе самих полицейских) будет происходить на конкурсной основе. К примеру, на сегодняшний день привлечь свой преподавательский состав к этой работе уже предложил местный университет.

Местные особенности

Проблемным моментом также выглядит тот факт, что набор будет осуществляться исключительно из представителей местного населения. Особенно, учитывая, что весь регион, скажем прямо, зарекомендовал себя как область с весьма разветвленными клановыми связями, повсеместной круговой порукой и кумовством. Тем не менее, идеологи проекта Закарпатской полиции уверены, что новые полицейские должны быть жителями региона – поскольку для их качественной работы необходимо знать не только местность, но и особенности области, в том числе, языки.

«Основная проблема в том, что это первый проект в маленькой области, где все друг друга знают. И доверие к новому полицейскому появится тогда, когда на телефонный звонок или просьбу от родственника или кума он не отреагирует. По этому поводу, кстати, как-то в Польше я спрашивал полицейского: как ты учился в Москве, знал ту, советскую систему, и перестроился? Он ответил: «Если ты любишь свою страну, то ты перестраиваешься». И я очень хочу, чтобы наши полицейские могли себя вести так же, как соседи», - отметил новый руководитель закарпатской милиции полковник Сергей Князев.

В этой связи, по его словам, успешность проекта будет зависеть от того, как полицейский «возьмет за ухо нарушителя, приведет его в участок и зафиксирует правонарушение».

«Проводить набор в Закарпатскую полицию из жителей других регионов – нецелесообразно, - считает политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. – Создавать патрульную службу из числа добровольцев Закарпатской области – правильный путь. После пристального отбора и обучения, такие подразделения будут работать не хуже, чем в других регионах».

Однако, по его мнению, руководящий состав и часть офицерского состава вполне могут быть набраны из других областей Украины, то есть, «часть личного состава и подразделение внутренней безопасности, которые будут осуществлять контроль по функционалу и антикоррупционной составляющей». При этом, Виталий Кулик уверен, что не следует смешивать борьбу с коррупцией и контрабандой с созданием постовой службы. Поскольку патрульные – только часть правоохранительной системы, которая должна принимать участие в борьбе с коррупцией, но не является главным борцом.

В свою очередь, кураторы проекта признаются, что отдельная структура, которая будет заниматься контролем внутри Закарпатской полиции, будет существовать. Однако не говорят, будет ли набор во «внутреннюю безопасность» осуществляться из местных, или контролирующими функциями станут заниматься приглашенные из других областей варяги.

Также стоит отметить, что потенциальных участников конкурса на должности новых полицейских интересует вопрос заработных плат, поскольку идеологи проекта пока не называют конкретных сумм, как это было, например, в столице. Соискателей волнует тот факт, что, учитывая особенности региона и чрезвычайное распространение в области венгерского языка, им хотелось бы получать доплату за его знание. К сожалению, кураторы проекта отмечают, что за это закарпатской полиции доплачивать не будут. Не предусмотрено. Пока.

В то же время, Виталий Кулик считает, что, как и всякому госслужащему, надбавка за знание иностранных языков новым полицейским должна полагаться. «За каждый язык госслужащий должен получать доплату. Но, насколько я понимаю, вопрос зарплат и доплат зависит от возможностей местного бюджета», - отметил он.

Впрочем, пока работа полицейских не регламентируется законом о полиции, принятым Верховной Радой 2 июля, поскольку документ до сих пор не подписан президентом, говорить о статусе госслужащего не приходится. А пока глава государства обещает поставить свою подпись под законом в ближайшие дни, набор в новую полицию продолжается не только в Закарпатье, но и в других регионах Украины.

Автор: Наталия Петервари, Татьяна Стежар