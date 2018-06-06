Вехи недели. Предвкушение Конституции, отголоски Мукачево и второстепенные выборы

Перестрелка в Мукачево продолжает находить отражение в кадровых решениях и политических заявлениях. Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Парламентарии и президент устроили показательную политическую схватку на потеху иностранным дипломатам прямо под куполом Верховной Рады. И все было бы ничего, если бы не обсуждение конституционных изменений, направленных на децентрализацию власти. Если Петр Порошенко настаивает на жизненно важной децентрализации власти, то его оппоненты обращают внимание общества на возможность «неожиданного» появления «особого статуса Донбасса», вряд ли соответствующего национальным интересам страны, но приятных глазу наших западных партнеров.

Порошенко добился позитивного голосования за направление проекта конституционных изменений в Конституционный Суд, но это не означает, что две трети депутатских голосов у президента в кармане.

Надо сказать, что накануне не объявленных официально, но вполне логичных для многих слуг народа летних каникул многие из них попытались продемонстрировать чудеса трудоспособности. Например, практически без шума и пыли приняли законы, необходимые Украине для получения нового транша кредита МВФ. Или правила проведения местных выборов, принятые Верховной Радой практически без обсуждения.

Из позитива в таком экстренном принятии – согласие на массовый старт всех зарегистрированных политических сил на выборах в местные органы власти и проведение выборов мэров городов с населением в 90 и больше тысяч человек в два тура. В остальном революционный характер предложенной избирательной системы выглядит сильно преувеличенным. Некоторые парламентарии уже говорят о том, что выборы в местные советы станут прекурсором досрочного переформатирования Верховной Рады, но окончательный вывод об этом можно будет сделать только осенью.

Опытные политики чувствуют высокую турбулентность общества и пытаются играть на ней изо всех сил.

Например, Юлия Тимошенко умело проигнорировала возможность проголосовать вместе с ведомой ею фракцией «Батькивщина» за направление в Конституционный Суд изменений в Основной Закон, зато весьма активно промывала мозги электорату не только в студии питающего к ней теплые чувства Савика Шустера, но и в прайм-тайме телеканала «Интер», хозяев которого трудно назвать ее политическими союзниками.

Тем временем перестрелка в Мукачево продолжает находить отклик в действиях политиков. Благодаря ей сменилось руководство местного УВД и управления СБУ, а премьер-министр Арсений Яценюк сменил всех местных таможенников. Петр Порошенко вернул бразды управления областью в ловкие и натруженные руки Геннадия Москаля, некогда руководившего и местной милицией, и всей областью. Поиски бойцов «Правого сектора» за неделю так и не увенчались успехом. Лидер организации Дмитрий Ярош, не баловавший информационной активностью, предложил компромисс по-своему: амнистия для тех, кто вступал в перестрелку с милицией, и вхождение Добровольческого корпуса «Правого сектора» в ряды Вооруженных Сил на собственных условиях. Получилось малоубедительно.

Неожиданное кадровое решение принял Михаил Саакашвили, решивший привлечь в свою команду Марию Гайдар, правнучку советского писателя и дочку покойного известного экономиста. И дело не столько в неопределенности позиции Марии Егоровны в вопросе российско-украинских отношений, сколько в лихом обещании Михеила Николозовича предоставить ей украинское гражданство, которым сам Саакашвили пока не обладает в полной мере. Да и визит Саакашвили в предвыборный Чернигов для поддержки одного из кандидатов встретил далеко не самую теплую реакцию как представителей политической элиты, так и обычных граждан.

Автор: Евгений Магда