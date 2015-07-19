Порошенко назвал количество задержанных "на горячем" прокуроров

Об этом глава государства написал в Twitter.

«Уже более 20 прокуроров задержаны на горячем. Сейчас уже 3000 прокуроров уволены. Вместе строим новую прокуратуру!», - написал президент.

Уже более 20 прокуроров задержаны на горячем. Сейчас уже 3000 прокуроров уволены. Вместе строим новую прокуратуру! pic.twitter.com/OnHIIRajIg — Петр Порошенко (@poroshenko) July 19, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что еще одного фигуранта "прокурорского дела" Гибаленко отпустили под залог в 3,2 миллиона гривен.

Напомним, скандальных прокуроров Шапакина и Корнийца задержали в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

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Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а в заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Гражданскому лицу, которое было задержано вместе с Шапакиним и Корнийцем, - Гибаленко - Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3,2 млн грн.