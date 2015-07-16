Член профильной комиссии утверждает, что особый статус Донбасса определен "в теле" Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На уточняющий вопрос журналистов, предусмотрен ли в изменениях в Конституцию в части децентрализации особый статус Донбасса, Мусияка сказал: “Эта игра словами — есть или нет”.

Он посоветовал обратиться к Википедии, если не к юридической литературы, где говорится о том, что если для определенных территорий определяются какие-то особенности, то это уже особый статус, поскольку все регионы должны иметь единые условия.

“Здесь не надо играть словами, что статуса нет — он есть. А есть он потому, что в законе, который еще 16 марта принят, — это вообще не украинский закон. Там есть один нюанс”, - отметил Мусияка.

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Он напомнил, что изменениями в Конституцию предусмотрено, что президент может распускать местные советы, которые позволяют себе выходить за рамки Конституции. Но в то же время в законе об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено, что не допускается досрочное прекращение полномочий местных органов власти, которые избраны на этих территориях.

По словам Мусияки, получается, что в этой ситуации президент не сможет реализовать свое право на роспуск органов власти на территории Донецкой и Луганской областей, если они даже примут антиконституционные решения.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли надежда, что Конституционный Суд признает те нормы, которые касаются Донбасса, неконституционными, Мусияка ответил: “Я думаю, что это так и будет”.

Он убежден, что международные организации “дожали” украинскую власть к принятию решений, которые вызывают много вопросов.

Мусияка отметил, что вся эта ситуация вызывает только печаль и разочарование.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Верховная Рада направила в КС представленный президентом проект изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. За это решение проголосовали 288 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время представления законопроекта в ВР президент Петр Порошенко отметил, что изменениями в Конституцию предусмотрено, что роспуск местных советов, которые принимают антиконституционные решения, является общей прерогативой главы государства, Конституционного Суда и украинского парламента.

По его словам, президент временно приостановить полномочия такого совета, затем «слово за Конституционным Судом».

Он добавил, что после роспуска совета парламент принимает решение о назначении даты новых выборов совета или председателя общины.