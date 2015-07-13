Ярош: ПС и руководство Антитеррористического центра работают над стабилизацией ситуации

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вместе с руководством АТЦ работаем над стабилизацией ситуации», - отметил Ярош.

По его словам, "Правый сектор" проводит мирные политические акции по всей Украине, с озвученными руководством требованиями.

«Обращаюсь ко всему украинскому народу с призывом максимально поддержать их», - добавил Ярош.

«Подчеркиваю необходимость всем членам ВПД ПС четко следовать указаниям своего непосредственного руководства», - отметил лидер движения.

Как сообщал УНИАН, в некоторых городах Украины участники «Правого сектора» пикетируют управления милиции с требованием не преследовать бойцов «ПС», которые принимали участие в конфликте в Мукачево, а также отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Справка УНИАН. 11 июля в Мукачево произошла стрельба.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

В МВД утверждают, что во время конфликта первыми оружие на поражение применили именно бойцы «Правого сектора».

Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу.

Сегодня мэр Мукачево Золтан Лендел сообщил, что представители «Правого сектора» передали в город двух своих раненых бойцов и одного убитого.

«Поэтому сейчас мы можем говорить об 11 пострадавших со стороны правоохранительных органов и мирного населения, 2 раненых со стороны «Правого сектора» и одного убитого», - отметил мэр.