МВД обнародовало видеозапись разговора с мальчиком-заложником бойцов ПС под Мукачево

Видео появилось на официальном канале "YouTube" МВД Украины и на официальном сайте министерства.

На видео мальчик рассказывает, что боец "ПС" подошел к нему (вероятно, он был еще с кем-то) и спросил, хотим ли мы шоколад или печенье. «Мы отказались. Тогда он все равно развязал мешок и вытащил шоколад и печенье».

В это время, по словам мальчика, подъехали правоохранители, и боец прижал его к себе (мальчик показывает, как его обняли за плечи - УНИАН). «Потом он вытащил гранату и стал кричать милиционерам, чтобы они отошли от меня на сто метров назад», - добавил школьник.

Как понятно из видеозаписи, боец забрал мальчика с собой, и вместе они пошли в противоположную от правоохранителей сторону. «Мы шли лесом, лесом. Там, возле «Звезды», он меня отпустил. Ноги мне связали, он убежал, а я остался ноги себе развязывать», - добавил мальчик.

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По его словам, милиционер вышел ему на встречу. «Я начал плакать, отбежал с милиционером, мы шли и приседали, потому могли вернуться те дяди. Милиционеры меня привели и сказали, что могу не бояться - и все», - добавил мальчик.

Как сообщается на сайте МВД, в Мукачевском районе были замечены двое вооруженных мужчин в камуфляжной форме с символикой «Правого сектора», подозреваемые в событиях, имевших место в субботу, 11 июля, в г. Мукачево. «Сотрудники милиции и СБУ пытались их задержать, но они схватили пятиклассника и прикрываясь им, скрылись от правоохранителей. После этого мужчины отпустили ребенка», - информирует пресс-служба.

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По данным пресс-службы, правоохранителями проводятся мероприятия по задержанию вооруженных лиц.

Справка УНИАН. 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между представителями «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после инцидента скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Сегодня представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что двое бойцов “Правого сектора”, которые скрываются в лесу вблизи Мукачево, взяли в заложники 6-летнего ребенка, которого потом отпустили. Президент Украины Петр Порошенко взял под личный контроль ситуацию вокруг захвата заложника.

"Правый сектор" заявил, что информация о захвате 6-летнего ребенка является ложью и частью открытой войны против военно-политического движения с целью уничтожения воинов, которые имеют достаточно серьезные факты относительно контрабандного коридора на Закарпатье.