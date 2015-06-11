Документы для объявления Клюева в международный розыск готовы - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

“В отношении Клюева предоставлены документы в украинский розыск и для объявления в международный розыск. Документы предоставлены следствием”, - сказал Горбатюк.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, находится ли Клюев в международном розыске, Горбатюк отметил, что не готов об этом сказать, отметив лишь, что документы относительно международного розыска поданы.

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В то же время он уточнил, что человек считается объявленным в международный розыск, если данные о нем содержатся на сайте Интерпола.

Также Горбатюк рассказал, что Интерпол отказывается выставлять данные украинских чиновников, связанных с преступлениями против Майдана, считая, что в таком розыске со стороны Украины есть признаки политического преследования.

“Среди 40, а может и 50 подозреваемых, которые связаны с событиями на Майдане, во всех случаях, как только существует тема Майдана в сообщении о подозрении, Интерпол отказывает. Хотя когда мы инкриминируем отдельным подозреваемым совершение 39 убийств, то мне сложно усматривать здесь какие-то политические преследования, но они их видят”, - отметил он.

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Которую сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада предоставила согласие на привлечение народного депутата Клюева к уголовной ответственности. 8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен в внутригосударственный розыск.