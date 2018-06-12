Вехи недели. Неожиданный Янукович, предвкушение децентрализации и вылет Шевченко

Борьба за формат урегулирования конфликта на Донбассе если не выходит на финишную прямую, то приобретает весьма изощренные формы. Наивно полагать, что Россия приложила немало усилий для раскачивания конфликта на востоке Украины, чтобы просто так позорно отступить и отказаться от собственной идеи фикс – превратить нашу страну в failed state не только в лексиконе кремлевских идеологов, но и в объективной реальности международных отношений. И санкции Европейского Союза вряд ли остановят Владимира Путина и его сообщников.

Для достижения своих целей Кремль выпустил в информационное пространство Виктора Януковича, уже давно не баловавшего соотечественников своими политическими откровениями. Лишенный президентского звания Виктор Федорович не только сообщил о своей трогательной заботе о страусах в «Межигорье», но и повторил многократно озвученные российским руководством тезисы о принадлежности Крыму РФ и необходимости прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском. Эти заявления дают очередное подтверждение того, что Янукович перестал быть самостоятельным объектом.

На повышенном эмоциональном фоне восприятия конфликта на Донбассе инициативы по децентрализации, предварительно одобренные Конституционной комиссией, воспринимаются с повышенным скепсисом. Петр Порошенко всеми силами пытается доказать, что не стремится увеличить свои полномочия в процессе децентрализации. Комментарии других политиков, которым предстоит быть причастными к этому процессу, не позволяют говорить о наличии консенсуса по этому вопросу. Конечно, если исключить заявления Владимира Гройсмана, постоянно движущимся в президентском фарватере. Спикер парламента, к примеру, уже призвал коллег готовиться к работе без каникул, поскольку ситуация требует пребывания Верховной Рады в состоянии повышенной боеготовности.

Арсений Яценюк продолжает упорствовать по вопросу возможного снижения тарифов на услуги ЖКХ, с недавнего времени опираясь на выводы аудиторов из «большой четверки». Арсений Петрович дал понять, что ему в качестве премьера досталась крайне тяжелая ситуация, и вряд ли появятся желающие составить ему конкуренцию в служении Родине на посту премьер-министра.

Правда, у него появился конкурент в части проецирования его фигуры на премьерское кресло. Это нынешний глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, показательно распекающий чиновников уже не областного, а национального уровня.

Зато первый кандидат на расставание с министерским кабинетом на минувшей неделе определился. Им стал Игорь Шевченко, министр экологии и природных ресурсов, выдвинутый на эту должность в декабре 2014 года партией «Батькивщина». Правда, «сердечники» сегодня старательно открещиваются от своего выдвиженца, и даже министр-«батькивщиновец» Игорь Жданов предпочел поддержать «черную метку», выданную Шевченко правительством. Немного зная особенности украинского политикума, рискну предположить, что процесс увольнения министра, успевшего засветиться «опасными связями» с Александром Онищенко, может стать для парламентской коалиции очередной проверкой не столько на прочность, сколько на целесообразность ее существования. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и кадровый аппетит – не исключение.

Евгений Магда