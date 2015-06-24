У Порошенко назвали бредом заявление Чернушенко о давлении АП на суд (видео)

Об этом он сообщил в своем комментарии телеканалу "1+1".

"Бред. Я не знаю, насколько этот судья религиозный человек, чтобы клясться на Библии. Но, если бы были факты давления на суд по поводу "Нефтегаздобычи", или другого предприятия, то судья должен был немедленно сообщить в правоохранительные органы", - сказал заместитель главы Администрации.

Как сообщал УНИАН, накануне у Чернушенко изъяли 25 тысяч гривен и 6,5 тыс. долларов, которые он назвал деньгами на свои текущие расходы.

"25 тысяч гривен – это две мои зарплаты, я всегда еду домой и заезжаю купить некоторые продукты. Также изъяли из кармана 6,5 тыс. долларов – это также личные средства. Я должен был в тот же день ехать к стоматологу и, не зная сколько будут стоить пять имплантов, взял денег про запас. Вот у меня и изъяли 6,5 тыс. долларов и 25 тысяч гривен – разложили, как у какого-то коррупционера!", - заявил председатель Апелляционного суда Чернушенко.

После этого объяснения Чернушенко попросил о встрече с президентом, чтобы объяснить ему свою позицию касательно найденных у него в ходе обыска денег.

"К президенту я не обращался. Но вчера звонил первому помощнику президента и просил его записать меня на прием к президенту. Он меня выслушал и сказал, что ожидайте результата. Но я еще не получил никакого ответа", - сообщил Чернушенко.

Также он сетует, что будет непросто убедить депутатов в своей невиновности.

"Далеко не всегда они прислушиваются к тем мнениям, которые высказывают судьи", - сказал Чернушенко.