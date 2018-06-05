Вехи недели. Наливайченко в запасе, местные выборы с интригой и премьер в каждом доме

Валентин Наливайченко получил не только 248 голосов за свою отставку, но и возможность выйти на политическую арену в качестве непримиримого борца с коррупцией. После ожесточенной схватки за право быть уволенным как можно более громко Валентин Александрович может выбирать максимально удачное время для политической перезагрузки. Интересно, как он себя проявит в качестве оппозиционера, поскольку «чемоданы с компроматом» - обязательный, но не ключевой сегодня элемент борьбы за доверие граждан. Стране, за обновление которой Наливайченко кратковременно пытался бороться 5 лет назад, куда важнее свежие идеи.

Впрочем, с наличием последних наблюдается серьезный дефицит. Политических партий становится все больше, но их электоральная стратегия выглядит простой как дважды два: наобещать, получить и не выполнить. Уже сегодня понятно, что местные выборы станут пробой сил для парламентских партий и локальных политических проектов, причем и те, и другие традиционно будут делать ставку на популизм. К сожалению для миллионов украинцев, поток обещаний рискует приобрести гигантские масштабы и захлестнуть немногочисленные островки здравого смысла.

Интересным дуэтом рискуют выступить Виталий Кличко и Андрей Садовый. Если предположения о размене политического скальпа Наливайченко на сохранение выборов мэров в один тур верно, то Виталий Владимирович и Андрей Иванович покажут себя джентльменами, меняющими правила, если они не позволяют выигрывать. Если нет, то стремительно разрушение партнерских отношений с соратниками Петра Порошенко заставят Кличко-старшего искать себе нового союзника, и искушенный в муниципальных делах Садовый выглядит вполне вероятной кандидатурой.

Верховная Рада нехотя приняла в первом чтении новые правила проведения местных выборов, сохранив надежду на некоторые позитивные изменения. Правда, полностью избавиться от влияния партийных боссов в деле формирования списков претендентов на депутатство не удалось, и надежда на коррекцию во время второго чтения выглядит достаточно призрачной. Затягивание ситуации с избирательным законом до последнего свидетельствует, что в демократизации избирательного процесса на местах большинство партийных бонз не заинтересованы.

Неожиданно подтвердил невысокий уровень юридической грамотности сограждан и лично президент. Инициатива Петра Порошенко по рассмотрению Конституционным Судом законности лишения парламентом президентского звания Виктора Януковича вызвала такой резонанс, словно Петр Алексеевич предложил Виктору Федоровичу вернуться на Банковую для продолжения выполнения «контракта со страной». На деле речь идет о юридических нюансах, плохо понятных обывателю. Согласие Конституционного Суда с отменой депутатской неприкосновенности – решение куда более отрадное, осталось дождаться позитивного голосования за него Верховной Радой.

Арсен Аваков успел отличиться не только обнародованием имен тех, кто по версии МВД убил пророссийскго публициста Олеся Бузину, но и скандалом вокруг милицейского подразделения «Торнадо», несколько бойцов которого оказались преступниками. Министру внутренних дел пора подумать о более эффективной, чем социальные сети, коммуникации с согражданами по животрепещущим вопросам. Арсений Яценюк, к примеру, отныне по воскресеньям на 10 минут будет приходить с телеэкрана в каждую семью и рассказывать о своем видении проблем страны. Шаг не оригинальный, но важный для выстраивания диалога с согражданами в условиях стремительного падения рейтинга Арсения Петровича и террариума единомышленников в рядах парламентской коалиции.

Автор: Евгений Магда