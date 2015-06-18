Геращенко: Клюев сбежал из Украины через оккупированные территории "ДНР/ЛНР"

Об этом среду, 17 июня, в кулуарах парламента заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, пишет Гордон.

"До момента дачи согласия на арест Клюева его нельзя было задержать, поэтому он уехал через территорию "ДНР"/"ЛНР" на территорию другого государства", – сказал Геращенко.

По словам нардепа, чтобы избежать такой ситуации, парламент должен бы сразу дать согласие на задержание Клюева и его арест.

"Но есть один нюанс: представьте, что вы тот самый депутат Клюев, и генпрокурор обращается в Верховную Раду с представлением вас задержать и арестовать. Но при этом заседание будет через три дня. Что вы сделаете? Сядете и уедете", – отметил Геращенко.

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