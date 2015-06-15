Обвиняемый в "крышевании" нефтебазы экс-заместитель генпрокурора угрожает Наливайченко судом

Как сообщает ТСН.uа, экс-заместитель генпрокурора считает обвинения Наливайченко о "крышевании" какого-то бизнеса абсурдными".

Даниленко заверил, что ни он, ни его семья не имела и не имеет никакого отношения к фирме "БРСМ".

"Никогда не занимались ни я, ни моя семья, ни заправками, ни нефтяным бизнесом и в дальнейшем не собираемся заниматься. Я занимаюсь юриспруденцией", - добавил Даниленко.

Экс-заместитель генпрокурора отметил, что бежать из страны не собирается, наоборот, - пообещал явится на допрос в Генпрокуратуру, если понадобится.

"В любое время дня и ночи я готов приехать в Генпрокуратуру, дать любые показания в отношении моего бизнеса и моей семьи", - заявил Даниленко.

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Он добавил, что сейчас готовит исковое заявление в один из судов Киева на Наливайченко, чтобы требовать опровержения и публичного извинения. В суд он собирается подавать в следующий понедельник.

"Я хочу, чтобы он публично извинился. В присутствии не только общественности, а также моей семьи лично. Думаю, что его ввели в заблуждение. Может, целенаправленно, может, нечаянно. Думаю, в ближайшее время суд примет окончательное решение в этих высказываниях", - резюмировал Даниленко.

Заметим, что иск Даниленко подаст о защите чести и деловой репутации.

Как сообщал УНИАН, Наливайченко заявил, что совладельцем нефтебазы, которая сгорела под Киевом, является один из бывших заместителей генпрокурора.