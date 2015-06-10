СМИ: Донецкую ОГА может возглавить Жебривский
22:41, 10 июня 2015Политика
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Донецкую облгосадминистрацию может возглавить Павел Жебривский.
Жебривский может возглавить Донецкую ОГА / УНИАН
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.
Согласно информации, в среду Кабмин внес представление президенту о назначении Жебривского председателем ОГА. Пока же он работает в должности заместителя начальника главного управления ГПУ.
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