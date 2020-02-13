Еще один нардеп от "Слуги народа" поддержал возобновление подачи воды в Крым

Также депутат высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Камельчук в эфире одного из телеканалов аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать, передает Обозреватель.

"Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.

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Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Не важно, где украинец находится и живет, обязанность Украины - выплачивать пенсии", - заявил Камельчук.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии.

Позже Арахамия извинился перед украинцами за "вырванные из контекста" слова о поставках воды в оккупированный Крым.