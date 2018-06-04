Вехи недели. Проверка боем на Донбассе, итоги президентского года и коалиционные фокусы

России не нужны мир и стабильность на Донбассе, в Москве этот регион рассматривают как рычаг для постоянного давления на официальный Киев с целью сокращения пространства для внешнеполитического маневра. С помощью своих марионеток Кремль умело и настырно расшатывает ситуацию на востоке Украины, при этом официальные российские лица уверяют, что являются сторонниками единства нашей страны. Несколько сотен подобных сторонников при поддержке бронетехники пытались захватить Марьинку вблизи Донецка 3 июня, но понесли тяжелые потери и вынуждены были отступить. После этого российская пропагандистская машина попыталась обвинить Украину в нарушении Минских соглашений, но без особого успеха. По крайней мере, цивилизованный мир оперативно расставил точки над і в заявлениях дипломатических ведомств.

Еще одна причина атаки на Марьинку – смазать эффект от президентского послания в Верховной Раде. Уже неоднократно на фронтах информационной войны Украине пытались навязать комплекс неполноценности и пораженчества. Не получилось, но президент все равно заявил, что недоволен работой власти в целом и своей собственной. Порошенко поддержал большую приватизацию остатков государственной собственности и призвал использовать антитрестовское законодательство в борьбе против олигархов. Кадровые изменения в правительстве отложены на осень. Интересно отметить, что слуги народа, за редким исключением, слушали президентское выступление довольно внимательно.

Свое видение первоочередных задач Верховной Рады Порошенко озвучил во время пресс-конференции. Среди них – децентрализация, борьба с депутатской и судейской неприкосновенностью и принятие закона о местных выборах по открытым спискам. Глава государства вновь пообещал продать злополучную фабрику в Липецке, являющуюся серьезным раздражителем для его оппонентов, и передать в управление компании «Ротшильд» корпорацию «Рошен». Президент отказался от участия в «Марше равенства», при этом подчеркнув, что не видит препятствий его проведению. Как показало развитие событий, это мероприятие стало тестом на толерантность и терпимость для украинского общества, который оно проходило со значительной кровопотерей у милиционеров, защищавших участников марша от атак радикально настроенных молодчиков.

Парламентская коалиция продолжает демонстрировать чудеса несогласованности действий. И дело не только в публичной пикировке действующего и дважды бывшего премьеров прямо в сессионном зале Верховной Рады – противоречия между Арсением Яценюком и Юлией Тимошенко уже давно не являются секретом, как и стремление Юлии Владимировны снова возглавить правительство. Обсуждение перспектив лишения неприкосновенности Сергея Клюева и Сергея Мельничука больше напоминало фарс. Хорошо известно, что депутаты не любят сдавать своих коллег, но иногда необходимо действовать вразрез с корпоративными интересами. Исчезновение Клюева-младшего из поля зрения прокуратуры заметно усилило подозрения относительно договорняков между представителями бывшей и нынешней власти. Не исключено, что осенью во время голосования за отмену депутатской неприкосновенности как конституционной нормы мы увидим рецидив нежелания парламентариев лишаться привилегий.

Законодатели «забыли» принять закон о местных выборах. Хотя в природе существует четыре законопроекта, регулирующих осеннюю избирательную кампанию в масштабах страны, ни один из них не был вынесен на рассмотрение в сессионный зал. Не удивлюсь, если идея местных выборов по открытым спискам будет похоронена под благовидным предлогом отсутствия времени для разъяснения особенностей функционирования данной системы. Хочу отметить, что стремление считать своих избирателей глупее себя, любимых, может вылезти боком парламентариям.

Евгений Магда