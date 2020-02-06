Зеленский отреагировал на обыски в офисе "1+1 Медиа"

Президент подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

Как передает корреспондент УНИАН, после посещения шахты "Межиречанская" в Червонограде Львовской области, отвечая на вопрос журналистов, что он думает об обысках в офисе "1+1", Зеленский сказал: "Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей".

Президент отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была (осуществлена - УНИАН) запись", - сказал Зеленский.

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По его словам, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, по словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому. "Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", - подчеркнул он.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале "1+1"- УНИАН) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - отметил он.

Также глава государства отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия. "Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований группы "1+1 Медиа" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

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Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что о давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь якобы не идет. По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УДО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи.

Сегодня, 6 февраля, группа "1+1 Медиа" призвала президента Владимира Зеленского, председателя ВР Дмитрия Разумкова, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, первого заместителя председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольгу Герасимьюк, председателя СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Руслана Рябошапку не допустить попыток политического давления и преследования независимых медиа.