Правительство никуда не уходит и будет продолжать работать - Гончарук

Премьер-министр назвал слухами заявление об отставке правительства.

Правительство Украины не уходит в отставку и будет продолжать работать, пока есть доверие со стороны общества и команды.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

"Правительство будет работать до тех пор, пока будет доверие со стороны общества. У нас очень крутая команда и координация между собой…Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи", - сказал он.

По словам Гончарука, вокруг правительства много "провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством".

Премьер подчеркнул, что ни он лично, ни его команда пока не планируют уходить в отставку.

"Мы останемся настолько долго, насколько нам позволит доверие со стороны команды. Сейчас никаких проблем с этим нет… Я не планирую никуда идти. У нас отличные отношения с президентом и с органами власти", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записях человек с голосом, похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя "полным профаном" в экономике.

17 января Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.

Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Кроме того, Зеленский потребовал выработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.