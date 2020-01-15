Журналисты поймали двух депутатов за очень странным поведением в Раде (видео)

Раньше странным поведением неоднократно отмечался депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива.

Журналисты поймали депутата с «Голоса» Ярослава Юрчишина и депутата из «Слуги народа» Игоря Василива за очень странным поведением.

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На одном из видео Юрчишин держит в одной руке телефон. Мизинцем другой руки он начал ковыряться в носу, а затем поднес палец ко рту. То же он проделал и с указательным пальцем.

В другом ролике депутат «СН» Васильев откинулся на спинку кресла в зале Рады и закрыл глаза. В комментарии он оправдался, что, мол, скучал, а не спал.

Раньше странным поведением неоднократно отмечался депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива. Его заметили за интимным поведением в зале Рады, которую он объяснил простым "чесанием члена". Позже нардеп принес в парламент "резиновое изделие". Кроме того, депутат смотрел в рабочее время в зале парламента видео неоднозначного контекста.