Украина рассматривает возможность созыва Совбеза ООН из-за сбития самолета МАУ в Иране

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ООН сейчас является не достаточно эффективной организацией.

Украина рассматривает возможность созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Об этом в интервью изданию Цензор.НЕТ рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - отметил он.

По его словам, подавляющее большинство погибших на борту украинского самолета были иранцами, а потому сейчас СНБО не видит попытки преднамеренной атаки.

Вместе с тем, Данилов отметил, что ООН сейчас является не достаточно эффективной организацией.

"Очень много записано в уставе ООН, к сожалению, многое из этого довольно длительное время не выполняется. Там фактически указано, например, что Российская Федерация не должна была аннексировать украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей, но она это делает. То есть не стоит полагаться на то, действенность чего не является совершенной. Совбез ООН не может нам помочь с урегулированием российской агрессии, поэтому слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН - сейчас организация не достаточно эффективна, а ее решение отчасти лишь консультативные и декларативны и, к сожалению, не только ООН", - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.