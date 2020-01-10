СБУ рассматривает две версии крушения самолета МАУ в Иране - Баканов

Иван Баканов также сообщил, что СБУ тщательно изучает и анализирует информацию, что касается версии теракта.

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии падения украинского самолета в Иране: попадание ракеты и террористический акт.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил Баканов.

Он добавил, что СБУ также тщательно изучает и анализирует и версию теракта.

Также глава ведомства призвал граждан не распространять непроверенные данные о трагедии.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, о возможном поражении самолета ракетой.