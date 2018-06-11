Каждый – за себя: Украина поставила политическую точку в военном сотрудничестве с РФ

Так, в четверг, 21 мая, Верховная Рада расторгла пять соглашений между правительствами Украины и России. Речь идет, в частности, о сотрудничестве в военной отрасли, а также в отрасли военной разведки, о взаимной охране секретной информации, транзите по территории Украины российский воинских формирований, которые находятся на территории Молдовы и об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них. Это стало долгожданной политической точкой в абсурдном в последний год вопросе подобного сотрудничества с агрессором.

«Сама подача такой информации, конечно, вызывает вопросы. Граждане совершенно справедливо интересуются: Почему так поздно? А до сегодняшнего дня мы что, сотрудничали в военной сфере? – рассказал УНИАН эксперт «Майдана иностранных дел» Олег Белоколос. – На мой взгляд, информацию о денонсации этих соглашений следовало бы анонсировать. Пояснить обществу, что фактически сотрудничество было остановлено давно. А сегодня происходит лишь формализация процесса».

В свою очередь, народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук соглашается, что денонсацию ряда соглашений с Россией, действительно, следовало провести еще год назад. «Но дело в том, что, по сути, основная часть положений, которые мы сейчас принимаем – это просто законодательное закрепление того, что существует де-факто. У нас, допустим, обмена разведывательной информацией и сотрудничества разведорганов с марта прошлого года не происходило, сейчас это просто закреплено на законодательном уровне», - рассказал он УНИАН.

Аналогичная ситуация сложилась и в вопросах военно-технического сотрудничества со страной-агрессором. Во всяком случае, официальное решение правительства о его прекращении было принято ранее.

Медленный развод

Впрочем, парламентарий отмечает, что и после закрепления этого решения на законодательном уровне, военно-техническое сотрудничество не может прекратиться в один момент. Причем, дело не в том, что украинская оборонка крепко завязана на России, а в том, что поставки украинской продукции военного назначения могут происходить в виде реэкспорта из других постсоветских стран, с которыми Украина продолжает сотрудничать.

К примеру, по словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление» фиксировала поставки авиационных двигателей, в частности, для вертолетов, в Беларусь. И нет никакой гарантии, что потом из Беларуси они не реэкспортировались в ту же Россию, которая в них нуждается. «Поэтому, на мой взгляд, параллельно нужно задействовать инструменты международного экспортного контроля, и также развивать другие механизмы, чтобы Россия не получала от нас никакой военной помощи», - отмечает депутат.

Кроме того, в этом вопросе существует и обратная сторона медали. Например, Украина также правдами и неправдами завозила из России двигатели для своей бронетехники. «У нас же вся бронетехника с российскими движками… Сейчас мы уже видим, что масса комплектующихвыпускается в Украине. Небольшие предприятия быстро реагируют на потребности и налаживают выпуск отечественных комплектующих нисколько не хуже российских. Также поставки аналогичной продукции осуществляются из Европы. В той же бронетехнике мы, понемногу, переходим на движки итальянского производства, движки Mercedes», - рассказал Дмитрий Тымчук.

Слова депутата подтверждает и экс-замначальника Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, затягивание процесса разрыва военного сотрудничества с Россией обусловлено двумя факторами. Во-первых, Украина только недавно юридически определила Российскую Федерацию как страну-агрессора и оставалось только формализовать разрыв сотрудничества в военной сфере на законодательном уровне.

Во-вторых, затягивание этого процесса эксперт связывает с тяжелым экономическим состоянием Украины. «Но за этот год мы делали все возможное, чтобы набрать обороты производства внутри страны и найти других партнеров в том же ЕС, странах НАТО», - отметил он.

Войну нельзя снимать с повестки дня

Политические и экономико-технические причины затягивания денонсации ряда соглашений со страной-агрессором выделяют и украинские политологи. Так, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает - политическая часть состоит в том, что Запад, учитывая вялую санкционную политику по отношению к России со стороны Украины, ведет осторожное сближение с Россией в направлении геополитической оттепели, но «за счет определенных национальных интересов Украины». Наиболее яркими сигналами для Украины, по его мнению, стали недавние визиты в Москву госсекретаря США Джона Керри и помощника госсекретаря Виктории Нуланд. И очевидным ответом Киева стало решение о разрыве военно-технических связей с РФ, дабы подчеркнуть, что Украина остается в состоянии гибридной войны с Россией. «Не случайно риторика руководства нашего государства, в частности, президента Украины, стала более жесткой по отношению к РФ. Украина выступает так с целью подчеркнуть тем кругам на Западе, которые хотели бы оттепели с Россией, что Украина ведет настоящую войну с Россией», - допускает он.

Немаловажным фактором для усиления этой жесткой украинской риторики, по мнению политолога, стало открытие для публики российских спецназовцев, захваченных на территории Украины. То есть, подобные случаи были и раньше, но не выносились на суд международной общественности. Сегодня же с осторожностью заявлений относительно открытой агрессии РФ в Украине покончено. «Сделано это, в том числе, чтобы Запад был более последовательным. И те, кто выступает за ослабление санкций против России, несколько ослабили свои позиции на июльском саммите ЕС», - считает Карасев.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко допускает, что процесс разрыва соглашений по военному сотрудничеству между двумя государствами со стороны Украины тормозило опасение открытой войны: «Возможно, Украина затянула этот процесс потому, что не хотела дополнительного напряжения с Россией. Были опасения, что это может привести к рискам войны с Россией».

Тем не менее, по его словам, денонсация этих соглашений – необходимое и закономерное действие со стороны Украины. «Думаю, что это только начало. Будут еще другие соглашения с Россией, из которых мы выйдем. Это надо делать, чтобы подчеркивать, что именно война и агрессия России вызвали такие действия и ухудшение отношений между нами и Россией», - считает он.

Альтернативные рынки сбыта для украинского ВПК

Что же касается экономико-технических причин, политологи отмечают, что потери предприятий военно-промышленного комплекса Украины, связанных с российским рынком, от разрыва военно-технического сотрудничества, несколько преувеличены. К примеру, российская сторона неоднократно пугала Украину отказом от своих заказов на Днепропетровском «Южмаше». Однако объемы этих заказов и без российского шантажа и угроз сокращались, что вынуждало Украину искать альтернативные рынки сбыта. Это, в частности, позволило наладить сотрудничество Украины в рамках Европейского космического агентства. Причем с перспективой возможного членства нашей страны в этой организации.

Кроме того, сворачивание Россией кооперационных отношений в сфере военно-технического сотрудничества, которое продолжается не менее 10 лет, заставляет украинские предприятия военно-промышленного комплекса переориентироваться на западные рынки. В частности, «Мотор Сич» уже открыли представительство в Польше, идет активный поиск как заказов, так и сбыта в странах ЕС.

К тому же, по мнению Владимира Фесенко, аннексировав Крым, Россия сама фактически нарушила большой договор 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией и после этого единственное, что может и должно волновать Украину – возможная большая война с РФ. «Все остальное не так критично. Тем более, сокращение двусторонней торговли происходит уже давно, этот процесс начался еще во времена президентства Януковича, и это для нас уже не такая страшилка, как раньше», - считает он.

«Не надо бояться, нужно действовать точечно, достаточно гибко и в то же время ответственно и функционально, отказываясь от таких сделок, которые может использовать Россия в своих интересах. К примеру, денонсация соглашения насчет транспортировки российских военных через нашу территорию из Приднестровья, думаю, очень важное решение. Потому что для нас существуют риски атаки на нас с территории Приднестровья. То, что мы сейчас ставим барьер на этом пути –очень важно и принципиально», - добавил политолог.

Спекуляции Кремля

Впрочем, как и следовало ожидать, решение украинского парламента о денонсации ряда соглашений уже вызвало бурную реакцию Москвы. Например, Россия, устами главы непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука, уже пытается спекулировать темой ПМР. Так, по его словам, денонсация украинским парламентом соглашения с Россией о транзите военных грузов приведет к росту напряженности в регионе.

Этой риторики придерживаются и в Госдуме. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Калашникова, Украина «вызывает еще одну войну, специально ее подогревает». «Как сегодня быть русским миротворцам, которые там (в Приднестровье) сегодня находятся с мандатом? Как им туда заехать?», - заявил он российским СМИ.

Впрочем, Россия сама достаточно «подогревает» эту тему, настаивая, что Украина, являясь участником формата по урегулированию ситуации в Приднестровье, денонсируя соглашение о транзите через территорию Украины российских воинских формирований, находящихся в Приднестровье, демонстрирует свою незаинтересованность в налаживании мира в ПМР.

Кроме того, в Госдуме поспешили заявить, что так Украина, якобы, пытается вывести себя из международного правового поля. «Думаю, что это решение призвано дать Украине иммунитет от каких-либо обвинений в связи с действиями, которые могут привести к гибели гражданского населения, исчезновению людей. Украина выводит себя из международного правового поля в том, что касается прав человека», - заявил российским СМИ глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

Отметим, что выглядит это несколько странно, если учесть, что еще год назад, аннексировав Крым, Россия сама фактически нарушила большой договор 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Не говоря уже о том, что десятки граждан Украины незаконно удерживаются в России, а сотни – преследуются ФСБ РФ на территории Крыма.

«Москва расценивает этот шаг (по денонсации соглашений – УНИАН), скажем дипломатическим языком, как недружественный. Поскольку сегодня один из приоритетов Москвы – добиться того, чтобы не допустить развития отношений Украины с ЕС и другими странами, которые нас поддерживают», - отметил Олег Белоколос.

В этой связи, не удивительно, что на любой встрече на международном уровне Кремль пытается подчеркнуть, что Украина – страна, тесно связанная с Россией не только ментально или политически, но и на экономическом уровне. «Поэтому, после вчерашнего решения Рады, нам следует ожидать усиления давления. Особенно, в связи с тем, что с января 2016 года вступает в силу часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС относительно зоны свободной торговли. Это очень сильно волнует Москву, поскольку означает окончательную потерю Украины», - уверен эксперт-международник.

Что же касается дальнейших действий Украины, то, по мнению Олега Белоколоса, Верховной Раде следует сконцентрироваться на тех документах, которые позволяют улучшить обороноспособность Украины. В частности, если Украина продолжает настаивать на предоставлении нашей армии летального оружия от других стран, а также зная системность подхода западных партнеров к таким рисковым вопросам, нам необходимо обратить внимание и денонсировать те договора о взаимодействии с РФ, которые, например, не совмещаются с возможностью сотрудничества с НАТО.

«На момент аннексии Крыма, между Украиной и РФ действовало не менее 350 разных межгосударственных и межведомственных соглашений. И, на мой взгляд, Кабминуже давно должен был бы дать поручение всем ведомствам проанализировать свой блок двусторонних соглашений с РФ ивнести предложения относительно прекращения тех или иных договоров», - резюмировал эксперт.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская