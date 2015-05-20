Российские СМИ сообщают о "закрытии Новороссии" из-за Минских соглашений

Как пишет Газета.Ru проект приостановлен из-за плана мирного урегулирования конфликта.

Так, лидер террористических организаций на востоке Украины, депутат-"регионал", "председатель" движения "Новороссии" Олег Царев в социальных сетях сообщил, что деятельность "объединенного парламента Новороссии заморожена, поскольку его существование противоречит Минским соглашениям", и "непосредственно влиять на ситуацию в Донбассе ни он, ни его депутаты сейчас не могут".

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Кроме этого, как отмечается, на главной странице сайта "проекта" сейчас размещено сообщение: "Обслуживание официального сайта парламента Новороссии приостановлено".

Вместе с тем, по данным издания, один из лидеров боевиков отметил, что политических перспектив "ДНР" и "ЛНР" эти заявления не касаются.

По словам одного из функционеров в "ДНР", план объединить под "Новороссией" несколько регионов Украины вышел из-под контроля еще 11 мая 2014 года.

"В этот день референдум о самоопределении состоялся не в восьми регионах, как это ожидалось, а лишь в Луганской и Донецкой областях. Референдум не состоялся также, к примеру, в Першотравневом районе Донецкой области, где, хотя и не было достаточных сил украинской армии, располагался штаб обороны под командованием главы района", - пишет издание.

Кроме того, по информации издания, "практически нигде на востоке Украины не было "крымской" поддержки населения и аналогов Черноморского военно-морского флота. Без них все шло не так".

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

​После этого Россия начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.