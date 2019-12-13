Глава СММ ОБСЕ назвал обнадеживающими договоренности "нормандской четверки"

Глава СММ ОБСЕ отметил, что благодаря работам, выполненным на мосту у Станицы Луганской и в прилегающих районах, были улучшены условия для тысяч мирных жителей, пересекающих линию столкновения.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающими договоренности лидеров "нормандской четверки".

Как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, 12 декабря председатель СММ обратился к Постоянному совету ОБСЕ в Вене.

В частности, он отметил, что подтвержденная на саммите "нормандской четверки" в Париже преданность достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года обнадеживает.

"Прогресс на местах ощутимый. Благодаря работам, выполненным на мосту у Станицы Луганской и в прилегающих районах, были улучшены условия для тысяч мирных жителей, пересекающих линию столкновения ежедневно", - заявил Чевик.

Он напомнил, что "с участков разведения в районах Золотого и Петровского были отведены силы и средства, и миссия отметила усилия по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений".

Также Чевик заявил, что благодаря усиленному присутствию, мониторингу, отчетности и содействию налаживанию диалога миссия является неотъемлемым элементом, обеспечивающим достижение прогресса.

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Как сообщал УНИАН, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех не установленных".

Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство по версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.