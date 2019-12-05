Реформа в армии: Загороднюк обещает вскоре опубликовать программу изменений

Министр акцентировал на определенном направлении движения Украины к членству в НАТО.

Вскоре планируем опубликовать программу реформы Вооруженных сил Украины, разработанную новой командой Министерства обороны совместно с правительством.

Как сообщает Управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, об этом сегодня во время торжеств по случаю празднования 28-й годовщины Вооруженных сил Украины заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о введении новых называемый по стандартам НАТО для сержантского и старшинского состава«Вскоре планируем опубликовать программу реформы Вооруженных сил Украины. Об большинстве вещей, которые произойдут, вы знаете, также некоторые являются новыми. Но главным является то, что мы не отходим от нашей главной цели - это членство в НАТО и соответствие стандартам Альянса», - сообщил министр обороны.

Загороднюк отметил, что «следует выделить политическую часть, которая является довольно сложной, ведь некоторые страны выступают против того, чтобы Украина была в НАТО. Но на самом деле эти страны просто не до конца понимают, откуда в действительности исходит угроза. Тем не менее, этот процесс мы продолжаем».

Министр обороны отметил, что путь к обретению Украиной членства в НАТО четко определен и необратим.

«Этот путь был определен не вчера, не месяц тому назад и даже не три. Он был определен еще несколько лет тому назад и мы будем идти именно по нему, потому что это путь развития, путь повышения боеспособности ВС и сил обороны. Такие трансформации ни одна армия мира еще не проходила. Даже те армии, с которыми мы сейчас сотрудничаем, к примеру стран Восточной Европы и Балтии, не реформировались во время войны. Конечно, им было гораздо легче, ведь они это делали в условиях мира. А по нам ежедневно стреляют, каждый день мы защищаемся и делаем свою работу», - отметил Загороднюк.

Министр обороны подчеркнул, что «абсолютное большинство гражданского населения стоит за то, чтобы осуществлять трансформацию, переходить на стандарты НАТО, делать нашу армию более боеспособной, сильной и готовой к выполнению всех задач».

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия продолжит блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО.