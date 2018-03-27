Мороз - стабильный, Тимошенко - в плюсах, Ющенко и Симоненко - в минусах

За четыре года, которые прошли с парламентских выборов 2002 года, Блок Юлии Тимошенко втрое увеличил количество своих сторонников, за блок “Наша Украина” проголосовали почти вдвое меньше избирателей, КПУ набрала в шесть раз меньше голосов, а СПУ практически повторила свой результат.

Так, по официальным результатам голосования на выборах народных депутатов Украины 31 марта 2002 года, лидером был избирательный блок политических партий «Блок Виктора ЮЩЕНКО "Наша Украина", который получил 23,57% голосов избирателей (за него проголосовали 6 млн. 108 тыс. 88 граждан). На выборах 26 марта 2006 года избирательный блок “Наша Украина” набрал 13,94% - за него проголосовали 3 млн. 536 тыс. 459 избирателей.

Коммунистическая партия Украины на выборах-2002 заняла второе место с 19,98% (5 млн. 187 тыс. 74), на выборах-2006 КПУ имеет пятое место с 3,66% (928 тыс. 501).

Блок Юлии Тимошенко на предыдущих выборах в Верховную Раду Украины набрал 7,26% (1 млн. 882 тыс. 87), на выборах 2006 у него второй результат – 22,27% (5 млн. 648 тыс. 345).

Несколько ухудшила свой результат Социалистическая партия Украины: в 2002 году она набрала 6,87% (1 млн. 780 тыс. 642), а в 2006 году за нее проголосовали 5,67% избирателей (1 млн. 439 тыс. 624).

Напомним, что на выборах 2002 года в парламент прошли также Избирательный блок "За единую Украину!" - 11,77% (3 млн. 51 тыс. 56), и Социал-демократическая партия Украины (объединенная) - 6,27% (1 млн. 626 тыс. 721).

Значительная часть участников блока “За единую Украину!” в парламенте нового созыва будет представлена в списке Партии регионов, которая на выборах-2006 заняла первое место с результатом 32,12% (8 млн. 144 тыс. 485).

Народный блок Литвина, который на нынешних выборах также объединил часть участников блока “За единую Украину!”, не попадает в ВР – за него отдали свои голоса 2,43% (618 тыс. 60 избирателей).

Кроме того, СДПУ(о), которая принимала участие в выборах-2006 в составе “Оппозиционного блока “НЕ ТАК!”, не попадает в парламент – за этот блок проголосовали 1,01% (256 тыс. 836 избирателей).

Как известно, на прошлых выборах в парламент партиям и блокам необходимо было преодолеть избирательный барьер в 4%, на нынешних выборах – в 3%.

В 2002 году не удалось преодолеть 4-процентный барьер Блоку Наталии Витренко, который набрал 3,22% (836 тыс. 198). На выборах-2006 Блок Наталии Витренко "Народная оппозиция" получил результат в 2,93% (743 тыс. 125).

Возглавляемая Инной БОГОСЛОВСКОЙ партия "Вече" на этих выборах набрала 1,74% (443 тыс. 559). На выборах-2002 И.БОГОСЛОВСКАЯ была одним из лидеров блока "Команда озимого поколения", за который тогда проголосовали 2,02% (525 тыс. 25).

Отметим, что ЦИК пока еще не обнародовала официальные результаты выборов в Верховную Раду Украины 26 марта 2006 года. Она приводит электронные данные подсчета голосов, которые еще будут сверяться с оригиналами протоколов из избирательных участков, поэтому результаты партий и блоков могут несколько измениться.

В то же время, сравнение проводилось с официальными результатами голосования на выборах народных депутатов Украины 31 марта 2002 года, которые Центральная избирательная комиссия обнародовала 15 апреля 2002 года.

Так, по данным сайта ЦИК по состоянию на 6 апреля 2002 года, блок Виктора ЮЩЕНКО "Наша Украина" набирал 23,56% голосов избирателей, КПУ - 19,99%, "За единую Украину!" - 11,78%, Блок Юлии Тимошенко - 7,25%, СПУ - 6,87%, СДПУ(о) - 6,27%.