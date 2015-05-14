Крупнейшая платежная система заблокировала сбор денег на доклад Немцова
Оппозиционный активист Всеволод Чагаев сообщил, что сервис PayPal заблокировал счет для сбора средств на публикацию доклада Бориса Немцова "Путин.Война".
Служба технической поддержки сервиса пояснила, что PayPal "не предоставляет возможность пользоваться своей системой для сбора пожертвований на деятельность политических партий и политических целей в России". Активист опубликовал сообщение от техподдержки PayPal в Twitter.
PayPal has blocked the account to raise funds for printing Boris Nemtsovs' report "Putin.War" pic.twitter.com/vfn0itFLMg
— Vsevolod Chagaev (@SevaChagaev) May 14, 2015
Как сообщал УНИАН, 12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин.Война», подготовленной соратниками убитого в конце февраля российского оппозиционера Бориса Немцова на основе собранных им материалов.
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Доклад состоит из 12 разделов и описывает все аспекты российского вторжения в Украину. В частности, авторы документа объясняют, зачем президенту РФ Владимиру Путину нужна война в Украине, а также описывают методы работы российской пропаганды.
Отдельно авторы рассказывают, как Россия аннексировала Крым, приводят доказательства участия российских военных в боях на востоке Украины. В документе поясняется, что российские боевики не являются добровольцами, поскольку получают деньги за участие в боевых действиях. В докладе приводятся данные многих российских военных, которые погибли в Украине, а также доказательства поставки вооружений и военной техники боевикам на Донбасс.