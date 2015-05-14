Крупнейшая платежная система заблокировала сбор денег на доклад Немцова

Служба технической поддержки сервиса пояснила, что PayPal "не предоставляет возможность пользоваться своей системой для сбора пожертвований на деятельность политических партий и политических целей в России". Активист опубликовал сообщение от техподдержки PayPal в Twitter.

PayPal has blocked the account to raise funds for printing Boris Nemtsovs' report "Putin.War" pic.twitter.com/vfn0itFLMg — Vsevolod Chagaev (@SevaChagaev) May 14, 2015

Как сообщал УНИАН, 12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин.Война», подготовленной соратниками убитого в конце февраля российского оппозиционера Бориса Немцова на основе собранных им материалов.

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Доклад состоит из 12 разделов и описывает все аспекты российского вторжения в Украину. В частности, авторы документа объясняют, зачем президенту РФ Владимиру Путину нужна война в Украине, а также описывают методы работы российской пропаганды.

Отдельно авторы рассказывают, как Россия аннексировала Крым, приводят доказательства участия российских военных в боях на востоке Украины. В документе поясняется, что российские боевики не являются добровольцами, поскольку получают деньги за участие в боевых действиях. В докладе приводятся данные многих российских военных, которые погибли в Украине, а также доказательства поставки вооружений и военной техники боевикам на Донбасс.