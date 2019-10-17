"Против произвола": Гладковский объявил голодовку

Экс-заместитель секретаря СНБО назвал свое сегодняшнее задержание "грязным пиаром".

Глава корпорации «Богдан», бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский объявил голодовку.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте корпорации.

Читайте такжеВ "Богдане" уверяют, что Гладковский не собирался сбегать«Олег Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведение следственных действий не направлялось», – говорится в сообщении.

Гладковский уверяет, что «все время сотрудничал с детективами НАБУ, предоставляя показания и необходимые пояснения.

«За последние полгода, когда я вернулся в корпорацию «Богдан», я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», – отметил он, называя сегодняшнее задержание «грязным пиаром».

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь».

Позже НАБУ подтвердило факт задержания Гладковского и отметило, что он подозревается в злоупотреблении служебным положением.

25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривень.

Олега Гладковского журналисты называли другом в то время президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

Позже президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а затем уволил.

САП открыла производство для проверки обнародованных в программе «Наши деньги» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификации - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию «Богдан».

19 июля в корпорации «Богдан» заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.