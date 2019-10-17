В "Богдане" уверяют, что Гладковский не собирался сбегать

В корпорации считают задержание своего руководителя безосновательным.

В корпорации «Богдан» назвали задержание своего руководителя, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского безосновательным и политически ангажированным.

Соответствующее заявление размещено на сайте корпорации.

«Ни о какой «попытке покинуть Украину» не может быть и речи. 17 октября 2019 года Олег Гладковский направлялся на всемирную выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе. Он был официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров, как глава ведущей автомобилестроительной корпорации. После ухода с государственной службы Олег Гладковский официально вернулся в управление корпорацией и в этом статусе неоднократно выезжал за границу и возвращался в Украину. Следовательно, удобная для многих версия о якобы попытке покинуть Украину не выдерживает никакой критики», – заявили в «Богдане».

Читайте такжеГладковский прокомментировал свое задержаниеВ корпорации добавили, что такие «действия силовиков очень похожи на политически мотивированные, как это было с обысками накануне выборов, и указывают на управления силовыми ведомствами государства в ручном режиме в угоду красивой телевизионной картинке и переключению социального внимания от реальных проблем в экономике страны».

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь».

Позже НАБУ подтвердило факт задержания Гладковского и отметило, что он подозревается в злоупотреблении служебным положением.

25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривень.

Олега Гладковского журналисты называли другом в то время президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

Позже президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а затем уволил.

САП открыла производство для проверки обнародованных в программе «Наши деньги» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификации - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию «Богдан».

19 июля в корпорации «Богдан» заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.