NRC Handelsblad: Украина стала «Диким Востоком» для технологов вроде Манафорта и Джулиани

Киев привлекает американцев, которые знают, как на политике и отношениях между странами можно заработать большие деньги.

В бывшем офисе Пола Манафорта в Киеве теперь расположено кафе под названием «Цветочная мафия». Парни и девушки со стаканами Aperol Spritz ходят от покрытого цветами бара до террасы перед входной дверью. Величественное здание, в котором американский лоббист и бывший соратник Дональда Трампа годами зарабатывал миллионы, ловит лучи осеннего солнца.

Чуть дальше вдоль Крещатика в офисе мэра Киева сидит бывший боксер Виталий Кличко. Личный адвокат действующего президента США Руди Джулиани помог ему победить на выборах в 2014 году, — пишет NRC Handelsblad. Но Кличко был лишь одним из многих украинских клиентов американца, чья деятельность в стране началась еще в 2008 году.

На этой неделе Джулиани признался, что заработал пол миллиона долларов, давая советы американскому бизнесмену украинского происхождения Льву Парнасу. За кулисами адвокат Трампа, похоже, заключал соглашения с украинскими олигархами и коррумпированным бывший Генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Джулиани и Манафорт стали главными действующими лицами так называемого «украинского скандала», который теперь может покончить с президентством Трампа. Они оба хорошо знают все пути в таинственном мире политических консультантов, советников и технологов, который процветает в Украине с дня распада СССР. Махинации привели Манафорта в тюремную камеру в США, где он теперь отбывает свое наказание. Джулиане все больше в центре внимания. Что такие американцы ищут среди киевских олигархов, политиков и их советников? И как работает этот мир договоренностей, интриг и конфликтов интересов?

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В Киеве очень много технологов с профсоюзами, курсами лоббистов и наградами. Но внешность обманчива, — говорит нидерландскому изданию Александр Нойнец.

«Настоящие политтехнологи не любят внимание», - объясняет он.

38-летний украинец представляет собой нечто среднее между денди, панком и традиционным казаком. Его черная грива собрана в хвост на затылке. Мужчина одет в костюм-тройку. Он хорошо знает изнутри мир договоренностей, избирательных манипуляций и кампаний по распространению дезинформации. После многих лет консалтинговой работы для украинских парламентариев и президентов он основал собственную партию в прошлом году под названием «Демократическая сокира». Таким образом он стал клиентом сам для себя. В своем офисе, расположенном в просторном подвале, он рассказал изданию о своей профессии. Нойнец пояснил, что среднестатистический постсоветский политик приходит в политический мир не ради своих идей, а ради денег.

«Обычно это кто-то, кто украл определенную сумму денег в 1990-х, а потом купил себе место в парламенте. Но, попав в парламент, он понятия не имеет, что делать. Он мечется от точки «а» до точки «б», произнося бессмыслицу. А журналисты окружают его и задают вопросы, на которые у него нет ответов», - пояснил он.

Именно поэтому на сцену выходят умные консультанты, которых в постсоветском мире называют «политическими технологами».

«Политтехнолог обеспечивает политиков более глубокими словами и действиями, которые имеют значение», - добавил Нойнец.

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Для достижения этого у консультантов есть два инструмента: так называемый «белый» и «черный» пиар. Первый предполагает, что клиента нужно хвалить перед аудиторией, говорить что-то в духе: «Эй, народ, этот человек действительно замечательный! Голосуйте за него!». Нойнецу это не нравится.

«На самом деле ты просто врешь людям от имени кого-то другого. Вдобавок, я не очень уважаю своих клиентов и не хочу хвалить их», - пояснил он, добавив, что отдает предпочтение «черному» пиару, который позволяет почти всегда говорить правду.

Нужно говорить избирателям: «Видите, наш оппонент совершенно никудышный и вот почему». Черный пиар очень популярен среди политтехнологов Украины. В 1990-х годах украинские политики в основном нанимали консультантов из Москвы. Но когда Путин пришел к власти, политическая жизнь в России сократилась, а вместе с ним и количество таких профессионалов. Поэтому американские технологи заполнили эту нишу в Киеве. Особенно такие деятели, как Пол Манафорт, которые построили замечательные связи в регионе.

«Как и в Вашингтоне, политическая жизнь в Украине бурлит. А еще мы так же любим театр», - говорит Нойнец, триумфально подняв руки.

«Здесь Дикий Запад или Дикий Восток, если хотите», - добавляет он.

Джейсон Джей Смарт может это подтвердить. Консультант много лет работал в Вашингтоне даже во время президентских кампаний. Хотя имена своих клиентов он называть отказывается «из соображений конфиденциальности». В 2015 году Смарт открыл офис в Киеве. Мотивом в основном были деньги.

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«В Вашингтоне можно заработать 5 тысяч долларов за месяц, которых едва хватает для покрытия всех расходов», - рассказал он во время телефонного разговора, добавляя, что работа непостоянная. Многим политтехнологам приходится затягивать пояса в период между выборами.

«В Киеве можно легко заработать 9 тысяч долларов. И жить здесь значительно дешевле», - пояснил Смарт, который называет себя «экспертом по убийству героев и нанесению ущерба репутации». Он тоже наблюдал за тем, как в Украине на протяжении лет рос спрос на политтехнологов.

«А профессия очень простая. Нужны лишь три вещи: жертва, исполнитель и аудитория», - смеется он.

Сергей Лещенко тоже хорошо знает трюки игры. Бывший журналист, депутат и советник президента Владимира Зеленского один из тех, кого связывают с началом «украинского скандала». В 2016 году он опубликовал документы, которые разоблачили связь между коррумпированным пророссийским президентом Виктором Януковичем и Полом Манафортом, работавшим тогда главой избирательного штаба Трампа. Лещенко также пришлось иметь дело с Джулиани прошлой весной. Личный адвокат американского лидера атаковал его и называл «врагом президента Трампа».

Одет в желтый гольф, долговязый бывший депутат уселся в кресло модного ресторана. Он вел себя очень энергично, пока заказывал себе пасту.

«Меня вспоминают в каждой повестке для Джулиани. Я бы хотел дать показания перед Конгрессом. Но никто меня не приглашает. Поскольку я иностранец, то и не имею большого значения для американской судебной системы», - пожаловался он изданию.

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Лещенко злой на Джулиани. Атаки американца привели к тому, что ему пришлось добровольно уйти из команды Зеленского. По его словам, он не хотел, чтобы новый президент Украины начал свою работу с конфликта с Белым домом. Лещенко убежден, что атаки республиканцев против него начались по вине его заклятого врага в Украине – бывшего Генпрокурора Юрия Луценко. Как оказалось, последний вел дела с Джулиани, помог распространить республиканские теории заговора. Лещенко быстро нашел фото Луценко рядом с улыбчивым Джулиани и показал нидерландским журналистам.

После распада СССР правительство США и гражданское общество поддерживали украинскую экономику и народ серьезными вливаниями. После аннексии Крыма американские отношения с Россией достигли низшей точки. А Украина стала критически важным союзником США в политике относительно России. В обмен на реформы Киев получает подарки, займы и военную помощь. Побочным действием этих интенсивных двусторонних отношений стало то, что олигархи и политики начали использовать это взаимодействие для собственных политических и личных интересов.

Украинский президент Владимир Зеленский, который начал свою работу весной, позиционирует себя как аутсайдер. Однако, его команда хорошо разбирается в старых играх. В начале года стало известно, что американский лоббист заплатил 70 тысяч долларов пиар-агентству в США для того, чтобы оно «улучшило имидж Зеленского». Маркус Коэн, как оказалось, поддерживал хорошие связи с близким соратником Зеленского Игорем Бакановым, который недавно возглавил СБУ. Коэн впоследствии заявил, что он заплатил за пиар из собственного кармана, потому что поддерживает Зеленского. Но дело остается размытым. Лещенко убежден, что новому президенту Украины не нужен пиар. Ведь журналисты уже выстраиваются в очередь перед его дверью.

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Как судебная система Украины реагирует на это болото разговоров и клеветы? До недавнего времени она с удовольствием участвовала в интригах американских республиканцев. Юрий Луценко и его предшественник Виктор Шокин были глубоко вовлечены в игры Джулиани. В стране, где прокуроры ведут себя как «дельцы», независимые охотники на взяточников просто незаменимы для разоблачения правды. Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции проводит расследования со времен Революции Достоинства и много размышляет о судебной реформе. В пятницу вечером она провела несколько интервью, объясняя всю сложность интриг в Украине.

«Прокуратура – это краеугольный камень коррупции», - говорит она. На протяжении последних лет ее команда расследовала проблемы, которые теперь играют роль в американском процессе импичмента. Каленюк раздражена кампаниями в США, цель которых очернить Украину. Но Трампу, похоже, плевать. Во время скандального разговора с Зеленским, после которого началась процедура импичмента, он назвал обвиняемого в коррупции Генпрокурора Виктора Шокина «прекрасным прокурором». Теперь следствие открыто и против Луценко, который покинул территорию Украины, оправдавшись поездкой в Лондон для изучения английского языка.