Манафорта этапируют в Нью-Йорк для участия в новом судебном процессе

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что планирует ходатайствовать в суде, чтобы его подзащитный находился в тюрьме в Лоретто до суда.

Американского политтехнолога Пола Манафорта, осужденного за налоговое и банковское мошенничество, а также по другим уголовным статьям, в июне этапируют в тюрьму Нью-Йорка для участия в новом судебном процессе.

Об этом сообщает Reuters.

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Бывшего руководителя предвыборной кампании президента США переведут в тюрьму Райкерс-Айленд для проведения судебного процесса по обвинениям, выдвинутым против него в этом штате.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что планирует ходатайствовать в суде, чтобы его подзащитный находился в тюрьме в Лоретто до суда, поскольку его пребывание там позволит быть ближе к семье и лучше подготовиться к процессу.

Ранее прокурор округа Манхэттен отказался удовлетворить эту просьбу.

Как сообщал УНИАН, Окружной суд в Вирджинии 7 марта вынес приговор Манафорту по делу о налоговом и банковском мошенничестве – три года и 11 месяцев лишения свободы. 13 марта он был приговорен еще к трем с половиной годам лишения свободы за преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы в США. В общей сложности политтехнолог, который в 2016 году занимал пост главы избирательной кампании Дональда Трампа, проведет за решеткой семь с половиной лет.