Франция будет поставлять Украине вертолеты и системы радиосвязи

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Компания Thales Communication & Security S. A. S будет поставлять средства радиосвязи тактического. Компания Airbus Helicopters S. A. S. будет продавать в Украину одномоторные вертолеты H125.

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Кроме того, специалисты государственного предприятия "Укринмаш" заключили Меморандум о взаимопонимании с компанией Thales Systems Aeroportes S. A. в отношении совместного проекта по созданию современного патрульного самолета.

Отмечается, что стратегические договоренности в сфере военно-технического сотрудничества между Украиной и Францией достигнуты в рамках рабочего визита президента Петра Порошенко к Франции.

Как сообщал УНИАН, Олланд и Порошенко 22 апреля провели встречу в Париже.

В ходе встречи главы государств обсудили выполнение Минских соглашений и возможность отправки международной миротворческой миссии в зону конфликта на востоке Украины.

Президент Франции в ходе встречи выразил неуверенность в необходимости присутствия миротворческой миссии на Донбассе.

В ходе встречи Олланд заявил, что Франция ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС в течение этого месяца.