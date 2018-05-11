«Список Шокина» для шаткой коалиции

В среду, 22 апреля, работа парламента была парализована «шокирующим» известием – мол, вот-вот несколько депутатов будут лишены депутатской неприкосновенности. Панические настроения, разносимые парламентариями по кулуарам Верховной Рады, в журналистской среде вызвали недоумение. Дело в том, что впервые вопрос о снятии неприкосновенности с семи народных избранников якобы по представлению Генеральной прокуратуры, поднял накануне лидер фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко. Заявление это он сделал в кулуарах, как бы между прочим. Но во вторник, 21 апреля, информация не вызвала большого резонанса - под стенами Верховной Рады проходил очередной митинг, парламентарии рассматривали скандальный вопрос о реформе ГПУ, координатор коалиции Олег Ляшко с надрывом пытался заявить о сложении полномочий с этой должности… В общем, депутатам было не до неприкосновенности.

Документ, которого нет

Кулуары загудели этой темой на следующий день, в среду. По неофициальным данным, в немилость Генеральной прокуратуры попали депутаты Андрей Денисенко, Вячеслав Константиновский, Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук, Сергей Мельничук, Михаил Папиев и Сергей Клюев. Из них лишь двое последних – представители «Оппозиционного блока», Константиновский – член фракции «Народный фронт», Денисенко недавно вышел из Блока Петра Порошенко, Лозовой и Мосийчук представляют Радикальную партию, а Мельничука не так давно изгнали из нее.

Депутаты, с непоколебимой уверенностью называя фамилии своих коллег, над которыми навис «дамоклов меч» лишения главной парламентской привилегии, все как один заявляли, что сами представления ГПУ не видели. Да и в стенах Верховной Рады оно пока не появлялось.

В регламентном комитете Верховной Рады представлений ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности, действительно, нет. По словам замглавы этого парламентского комитета Павла Пинзеныка, такие представление сначала направляются к председателю Верховной Рады. После чего спикер парламента должен предложить народным депутатам, в отношении которых вносятся представления, дать объяснения. «Это занимает до пяти дней. Потом документы направляются в Регламентный комитет, который, по обычной процедуре в течение 20 дней, должен рассмотреть эти документы», - рассказал Пинзенык.

Впрочем, у спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана представления от ГПУ тоже не оказалось. Во всяком случае, в этом УНИАН заявил представитель президента в парламенте Степан Кубив: «Я лично говорил с Гройсманом, ничего от Генпрокуратуры не направлялось в парламент».

«Этот вопрос не будет рассматриваться, – уточнил он и тут же добавил. - Сегодня».

Переключить внимание

Собственно, этот шум из ничего депутаты посчитали попыткой отвлечь их внимание и внимание общества от чего-то более значимого, происходящего под парламентским куполом. «Никакого представления нет. И, вспомните, это ведь не первый «пшик» от Луценко..., - возмущался один из избранников, представителей «Народного фронта». – Для чего-то эта информация была вброшена и подняла шорох. Но, на самом деле, придет Шокин и скажет, мол, да, вопрос рассматривается, но пока никаких представлений нет, собирают доказательства. На этом дело и заглохнет».

«Пока все будут думать кого и за что, незамеченными пройдут другие важные вопросы, - вторил ему коллега по фракции. – К примеру, ситуация в коалиции, или противостояние между президентом и премьером, ведь все эти митинги и склоки не просто так».

В свою очередь, первое лицо фракции «Самопомощь» Олег Березюк также посчитал «вброс» Луценко попыткой «отвлечь внимание» от результатов рассмотрения законопроекта о прокуратуре. «Вчера была дискуссия о том, что, либо прокуратура начинает работать как в нормальном демократическом, развитом государстве, либо все остается как есть – никак», - рассказал он УНИАН.

Что же касается темы неприкосновенности, то, по словам парламентария, в том виде, в котором эта депутатская привилегия существует, она должна быть ликвидирована. «Но защита депутата от жуликов, которые сидят в сессионном зале, должна быть. Иначе мы можем получить ситуацию, когда преступники будут сидеть в депутатском кресле, а других депутатов будут шантажировать и третьих - сажать», - считает Березюк.

Стоит также добавить, что вопрос о снятии депутатской неприкосновенности находится сейчас на рассмотрении Конституционного суда, так как, на сегодняшний день, принимать подобные решения может исключительно Верховная Рада. Кроме того, в пятницу, 24 апреля, депутаты позвали к себе в гости на «час правительства» генерального прокурора Виктора Шокина, который может прояснить ситуацию и дать ответы на вопросы кого и когда депутатский корпус сможет наказать лишением неприкосновенности.

«Месть президента» и «след Кремля»

Сами же парламентарии, которые были включены коллегами в злополучный «список Шокина» не стали предполагать, за что их может «преследовать» генпрокурор. К примеру, Вячеслав Константиновский, улыбаясь, рассказал, что узнал эту информацию в Интернете: «Мне самому интересно, в чем же я виноват. Думаю, что заявления о возможном лишении меня неприкосновенности — это желание оказать давление на фракцию. Кроме того, такие заявления могли появиться и из-за того, что я лично подписал обращение депутатов об отставке экс-генпрокурора Виталия Яремы и открыто высказывался по поводу его жизни в дворце. Но, поверьте, у меня все в порядке. У меня настолько все в порядке, что хочу посмотреть, что же они (прокуратура) покажут».

В свою очередь, его «напарник» по «списку» Игорь Мосийчук таким спокойствием похвалиться не смог. Депутат появился в парламенте практически с больничной койки, и раздраженно пытался отбиться от журналистов: «Да не видел я ничего, и тут, в стенах Верховной Рады, нет никакого представления. А будет ли оно – посмотрим».

Позже, у себя на странице в социальной сети Facebook, Мосийчук был более откровенен, увидев в сложившейся ситуации «след Кремля». «Единственное известное мне уголовное производство в отношении меня открыто следственным комитетом Российской Федерации, а любимец Путина Рамзан Кадыров, отдал приказ о моем похищении и доставке к ним в страну. В связи с вышеизложенным, официально заявляю, что, в случае внесения генпрокурором Шокиным в парламент представление на снятие с меня депутатской неприкосновенности и арест, посчитаю, что это сделано по заказу руководителей страны-агрессора Путина и Кадырова», - написал он.

Как бы там ни было, по словам депутатов из фракции Блок Петра Порошенко, представление от ГПУ все же составлено, но в нем не семь, а всего три депутата. И, по неподтвержденным данным, Мосийчук в «списке Шокина» есть. Еще двое попавших в «немилость» - депутаты Сергей Кивалов и Сергей Каплин. «Последнему, кстати, давно хотят «свернуть лавочку», - пояснил парламентарий от БПП.

В свою очередь, другой представитель пропрезидентской силы в Верховной Раде также подтвердил наличие «списка Шокина», но фамилии в нем, по его словам, еще «уточняются»: «Там точно нет парламентариев от Блока Петра Порошенко, «Батькивщины», «Свободы» и внефракционных. Думаю, мотив этой истории понятен – надо как-то утихомирить слишком «буйных».

К слову, некоторые политики связывают присутствие депутатов от Радикальной партии в списке, наделавшем шороху в кулуарах Рады, с тем, что ее лидер накануне сложил с себя полномочия координатора коалиции. Впрочем, его вчерашнюю громогласную «отставку» никто не принял. Зато сегодня это послужило очередным прекрасным поводом для досужих рассуждений о скором развале коалиции (слухи об этом ходят не один месяц). Что же касается «списка прикосновенных», то Ляшко заявил, что, в случае подтверждения информации о представлении ГПУ, «с большим удовольствием проголосую за своего экс-однопартийца Мельничука». «Он - тушка, продавший избирателей, который обвиняется в убийствах, - рассыпался Ляшко в «комплиментах». - Но, и Денисенко, и Мосийчук, и Лозовой - это депутаты-патриоты. И нельзя допустить их преследования».

Собственно, Андрей Лозовой также готов отдать голос за лишение неприкосновенности Мельничука. Кроме того, в его списке заслуживших такое «наказание» от коллег – еще и Сергей Кивалов. А вот Михаила Папиева Лозовой считает «козлом отпущения»: «Его вина лишь в том, что был в Партии регионов. У нас что, нет Шуфрича, Левочкина, Вилкула? Они же гораздо больше заслужили уголовных дел!»

Еще один потенциальный кандидат на лишение неприкосновенности, называемый коллегами – бывший член фракции Блок Петра Порошенко Андрей Денисенко – назвал свое возможное присутствие в «списке Шокина» местью президента: «Все, кто там есть - это враги президента. Например, я там появился за причастие к днепропетровской команде. Знаете, думаю, вся эта авантюра плохо закончится. Посмотрим, что будет, когда развалится коалиция. Она уже трещит по швам».

Судьба коалиции

Коалицию, правда, пока смогли «связать» в непрочный узел. Однако, как бы не старались лидеры фракций «держать лицо» перед журналистами, традиционно заявляя, что все хорошо, было видно – ситуация внутри парламентского большинства не самая лучшая. Так, после часа совещание в кабинете спикера, от вопросов прессы довольно раздраженно отнекивался Степан Кубив. «Коалиция существует и будет существовать. И это уже хорошо», - бросил он, практически силой закрывая двери в сессионный зал.

В то же время, виновник всей сегодняшней кулуарной склоки - Юрий Луценко - и вовсе не захотел объясняться. На вопрос о том, кто же из депутатов все-таки находится в «списке Шокина» и когда появится представление, политик бросил, что «что времени на общение нет, все подробности - после работы». Учитывая, что заседание коалиции, на которой и планируется рассмотреть все проблемные моменты работы парламентского большинства – от заявлений о фейковых документах из ГПУ до кандидатуры координатора коалиции и стабильности ее существования - было назначено на 19-00 по киевскому времени, ожидать объяснений от лидеров фракций, вероятно, стоит на следующий пленарный день.