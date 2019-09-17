Коломойский намекнул, что поджог дома может быть выгоден самой Гонтаревой

На просьбу прокомментировать инцидент, бизнесмен заявил: "Теперь, скорее всего, ее (экс-главу НБУ) не выдадут".

Бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Об этом пишет «Украинская правда».

Читайте такжеПоджог дома Гонтаревой: полиция расследует умышленное уничтожение имущества (фото)«Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому, думайте сами», – написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Известно, что Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога.

По информации СМИ, 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи ее старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.