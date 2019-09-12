ВР приняла в первом чтении законопроект об организации обороны государства

Законопроектом предусматривается закрепление на законодательном уровне необходимости разработки плана обороны Украины.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства (№1011).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 316 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается определить, что план обороны Украины - совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и иных мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защиту в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Для организации обороны государства президент Украины по представлению Кабинета министров Украины утверждает структуру плана обороны Украины, план обороны Украины и военно-административное деление территории Украины. Порядок разработки плана обороны Украины определяется Кабмином.

Как отметил, представляя законопроект, представитель президента в парламенте, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, внесение соответствующих изменений позволит обеспечить эффективное реагирование на конкретные угрозы национальным интересам в военной сфере, улучшение координации деятельности составляющих сил обороны, слаженную подготовку органов государственной власти и органов местного самоуправления, национальной экономики к обороне, что в целом будет способствовать повышению уровня обороноспособности Украины.