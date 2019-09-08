В МИД Австралии разочарованы выдачей Цемаха России

При этом, правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного разбирательства в отношении четырех подозреваемых в деле МН17.

Австралия разочарована тем, что в обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ по формуле "35 на 35" был включен фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марисы Пэйн, передает Украинская правда.

"Правительство Австралии просило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии, и выражало глубокую обеспокоенность перспективой его включения в какие-либо списки на обмен пленными", - отмечается в заявлении.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы Цемах был включен в списки этого обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он находится в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв катастрофы МН17", - заявила глава МИД Австралии.

Пэйн отметила, что правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного разбирательства в отношении четырех подозреваемых, которое начнется в марте 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, в их числе и бывший зенитчик "ДНР" Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами с РФ мог сорваться из-за Цемаха.

Справка УНИАН. По данным международной Совместной следственной группы, первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который возглавлял "разведывательный батальон" боевиков. Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.