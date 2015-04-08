СБУ обещает довести конца расследование о причастности КПУ к терактам в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопрос о роли в этих событиях лидеров Компартии Украины.

"Да, у нас есть претензии к Симоненко. Мы выясняем причастность членов Компартии к терактам в Одессе. Не статус (процессуальный статус Симоненко - УНИАН) важен, а то, что коммунисты совершают преступления против украинского народа, и мы доведем это дело до конца", - сказал Лубкивский.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля на брифинге в Киеве пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что работники СБУ разоблачили преступную группу, которая причастна к 9 терактам в Одессе. В группировку входили радикальные сторонники коммунистической идеологии, активные участники одесского антимайдана и так называемого "Куликова поля". В результате спецоперации задержаны три основных участника группы (1960, 1963, 1969 годов рождения), которые подтвердили, что именно они подготовили и осуществили теракты в Одессе 3, 10 декабря 2014 года, 4, 16 января этого года, а также 10 февраля, 5, 12, 23, 28 марта. Следственным отделом СБУ в Одесской области начаты уголовные производства, продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия.

По данным прокуратуры Одесской области, задержанная преступная группа причастна к 12 терактам, совершенным в Одессе.