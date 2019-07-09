НАБУ и СБУ проводят обыск в фонде госимущества в Киеве
Сотрудники НАБУ и СБУ проводят обыски в помещении Фонда госимущества в Киеве.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины на странице в Facebook.
"Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ проводят обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве", - сказано в сообщении.
Отмечается, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ.
"В настоящее время это вся информация, которую мы можем сообщить относительно упомянутых следственных действий. Детали - позже", - добавили в НАБУ.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что детективы НАБУ проводили обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, а самого чиновника задержали.
Однако позже вице-премьер-министр Павел Розенко опроверг информацию о задержании Виталия Трубарова и разместил фото, на котором он присутствовал на заседании правительственного комитета.