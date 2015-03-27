Никакого конфликта с Порошенко не было - Коломойский

Об этом сказал экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в эфире телеканала «1+1».

Он подчеркнул, что перед ним был вопрос кто он- «чиновник или бизнесмен». «Я для себя ответил- я больше бизнесмен и уже не чиновник, поэтому я и подал в отставку- добавил он. Коломойский заявил: «И не было никакого конфликта с господином Порошенко. Был конфликт у господина Коломойского с господином Коломойским. И я его разрешил».

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Он также рассказал, что понимал, что он подчиненный, но «бывают моменты когда я забываю об этом и начинаю вести себя как равный с равным, а на это обращают внимание другие губернаторы».

Коломойский добавил, что «я попытался стать чиновником и в какой- то момент это было оправдано и даже дало положительный результат, но потом накопилась критическая масса и надо было уйти». По его словам, «перестав быть чиновником, разрубил Гордеев узел конфликта интересов между чиновником и бизнесом».