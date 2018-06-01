Местные выборы: между осенью и весной

Согласно Конституции Украины, местные выборы должны состояться в конце октября текущего года. За 60 дней до этого, без учета парламентских летних каникул, депутаты должны принять обещанные изменения в избирательное законодательство. Таким образом, уже к концу весны в сессионный зал должны вынести готовый законопроект.

Впрочем, избирательная реформа, как и остальные, буксует по объективным и не очень причинам. Несмотря на то, что обязательство изменить избирательные правила вписаны в коалиционное соглашение (обещание внедрить систему с открытыми списками), парламентарии не спешат искать в этом вопросе точки соприкосновения. Более того, сегодня в Верховной Раде речь идет даже не о том, проводить местные выборы на основе смешанной избирательной системы или пропорциональной с открытыми списками, а о том, почему стоит перенести избирательную гонку на весну 2016 года.

Такая риторика вызвана несколькими факторами – фактическим отсутствием наработок по изменению избирательного законодательства (и отсутствием единого мнения относительно будущего формата избирательной системы), низкими рейтингами политических сил, нарастить которые к осени не представляется возможным, брожением депутатов внутри коалиции, еженедельно угрожающим перерасти в полное переформатирование парламентского большинства, и наличием оккупированных территорий Украины, в частности, на востоке страны.

Общественность – Раде: дайте правила игры

Когда депутаты новоизбранного парламента восьмого созыва формировали коалицию, в Коалиционном соглашении было прописано обещание – в течение первого квартала 2015 года открыть списки для выборов будущей Рады, а также до конца первого полугодия существенно изменить законодательство о местных выборах. Опять же, с учетом введения пропорциональной системы с открытыми списками для проведения выборов городских и областных советов и выборы мэров крупных городов в два тура по принципу абсолютного большинства. Но прошел месяц, потом второй, закончился первый месяц нового года, а депутаты не спешили воплощать свои обещания в жизнь. И нервы не выдержали у общественных организаций.

В начале февраля 2015 года Комитет избирателей Украины (КИУ), гражданская сеть ОПОРА и ряд других организаций обратились к Раде с открытым заявлением, в котором, в частности, требовали безотлагательного создания Рабочей группы по вопросам реформирования законодательства о парламентских и местных выборах. «Рабочая группа должна быть образована не позднее февраля 2015 года с тем, чтобы подготовка новых редакций законов о парламентских и местных выборах была завершена не позднее апреля 2015 года, а их принятие состоялось в определенный Коалиционным соглашением срок – то есть в первой половине 2015 года», - говорилось в заявлении.

Более того, представители гражданского сектора разработали и в начале марта представили свои предложения того, как должна выглядеть новая избирательная система. Среди ключевых норм – избрание депутатов местных советов по пропорциональной системе в крупных населенных пунктах, когда избиратель во время голосования указывает в бюллетене номер кандидата в партийном списке. То есть, именно избиратель определяет, кто из списка той или иной партии может стать депутатом. А количество самих депутатов местных советов уменьшить вдвое. В то же время, оставить мажоритарную составляющую на выборах сельских советов, но объединить несколько округов в один.

Кроме того, общественные организации обратили внимание и на основные риски, с которыми может столкнуться страна после внесения необходимых изменений. Речь идет, в частности, о необходимости увеличить избирательный процесс с 60 до 90 дней для эффективной подготовки к дате голосования, так как кардинальное изменение избирательных систем для местных выборов и соответствующих избирательных процедур, требует дополнительных объяснений избирателям и обучения членов избирательных комиссий. Из-за этого Верховная Рада должна бы принять новую редакцию закона о местных выборах не позднее мая 2015 года.

Кроме того, существуют и риски дискредитации избирательной системы с открытыми списками на выборах Верховной Рады, если ненадлежащая организация местных выборов поставит под сомнение легитимность результатов местной избирательной гонки. «В результате, высокий уровень недоверия к системе может привести к тому, что на парламентских выборах эта система не будет применяться», - предостерегают в общественных организациях.

Камни преткновения – децентрализация и открытые списки

Как бы там ни было, после таких настойчивых требований, парламентская рабочая группа, пусть и с опозданием, была создана. И, по словам народного депутата от Блока Петра Порошенко, члена комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александра Черненко, на сегодняшний день в стенах парламента существует три концепции будущих местных выборов. «Есть даже готовый законопроект, один из. Правда он еще не внесен», - рассказал он УНИАН.

Черненко объясняет, что главной проблемой для проведения полноценной и эффективной местной избирательной кампании, остается вопрос децентрализации. И депутаты сейчас бьются над ее решением: как сопоставить местные выборы с процессами перераспределения средств, обязанностей и ответственности из центра на места. «Одна сторона предлагает: проводим децентрализацию, прописываем новые полномочия местный власти, но при этом не успеваем совместить это с принятием избирательного законодательства и изменениями в Конституцию. Соответственно, выборы в местные органы самоуправления могут пройти весной 2016 года. Другая сторона споров настаивает на том, что есть действующая Конституция, и именно из нее надо исходить», - заявил он.

Помимо этого, дискуссии ведутся и относительно необходимых законодательных изменений, утверждает парламентарий. Так, многие депутаты не видят возможности провести выборы по открытым спискам на уровнях районных советов и предлагают внедрять открытые списки только на уровне областных советов или больших городов. В результате, «сейчас вопрос завис – слишком много разногласий». «Моя личная позиция состоит в том, чтобы принять закон не позднее мая 2015. Это даст полгода для подготовки», - уточнил Черненко.

В свою очередь, самовыдвиженец и экс-губернатор из Донецкой области Сергей Тарута считает, что переносить местные выборы из-за проведения децентрализации смысла нет. «Не вижу никаких проблем провести выборы осенью. Есть реальная потребность населения обновить состав депутатов местных уровней. Децентрализацию можно проводить и параллельно – она ничем не мешает выборам», - уверен он.

Среди вопросов, которые вызывают одобрение депутатского корпуса, - изменение нынешней системы выборов мэров городов на двухтуровую. «Это необходимо, чтобы не было как в свое время с Леонидом Черновецким, который стал мэром всего с 20%-ной поддержкой горожан. Если кандидат не набирает 50% + 1 голос, то проходит 2-й тур выборов», - объяснил позицию парламентариев народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец.

Зачем партиям выборы весной-2016

Впрочем, с одной стороны, пеняя на отсутствие четких правил игры для проведения местных выборов осенью, с другой, парламентарии признают – на расклад возможной избирательной кампании серьезно влияет ужасающее падение рейтингов нынешней власти. Так, к примеру, согласно результатов социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова, 39,9% украинцев не поддерживают деятельность президента, 56,7% респондентов не поддерживают деятельность премьера, а 56,9% опрошенных не поддерживают работу Верховной Рады.

В этой связи не удивительно, что на сегодняшний день ни одна политическая сила в парламенте пока не начала серьезно готовиться к местным выборам. «Никто не хочет фальстарта. И очень влияют рейтинги. У Яценюка они сейчас не самые высокие, впрочем, у Порошенко тоже… Поэтому выборы осенью – это победа тех партий и политиков, которые громче других выступают в сессионном зале по самым разным вопросам, пиарятся на всем, чем только можно. Но, при этом, не участвуют ни в одном из важных процессов, будь то экономика, война или реформы», - посетовал один из представителей «Народного фронта», добавив, что партии сейчас выгодно оттянуть местную избирательную кампанию к весне-2016.

Справедливости ради отметим, что проблемы «Народного фронта», который, по некоторым данным, на местных выборах может попытаться «взять» Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и Черкассы, связаны не только с рейтингами. После перехода Александра Турчинова в СНБО фракция до сих пор обезглавлена. А это усугубляет ситуацию внутри политической силы, где несколько центров влияния не могут найти общий язык между собой.

В свою очередь, в Блоке Петра Порошенко, который может получить неплохие результаты на местных выборах в Винницкой, Ровенской и Сумской областях, центры влияния пытаются разделить загодя. Так, еще 24 января 2015 года был проведен технический съезд партии, где политическая сила вернулась к названию «БПП – Солидарность». Такая поправка – свидетельство того, что в избирательной гонке на местах пропрезидентская партия будет идти отдельно от соратников из УДАРа. «Пока решение не принято, но разговоры об отдельном участии есть», - рассказал УНИАН народный депутат Валерий Пацкан.

Впрочем, в неофициальных беседах УДАРовцы сознаются – на выборы пойдут самостоятельно. Но этот факт, по их словам, никак не сказывается на коалиции, а лишь логично указывает на распределение зон интересов. Любопытно, что в окучивании Киева и области УДАРу может противостоять «Самопомощь». Пока парламентарии от этой фракции неохотно говорят о грядущих выборах, но утверждают: их кандидаты будут баллотироваться лишь там, где есть высокий уровень электоральной поддержки.

На сегодняшний день единственной политической силой, которая открыто готовится к местным выборам, является Радикальная партия Олега Ляшко. На внеочередном съезде 15 марта «радикалы» приняли решение до конца мая сформировать и зарегистрировать новые парторганизации на местах.

Проблемный Донбасс

Тем временем, представители коалиционного большинства в Верховной Раде, рассуждающие о необходимости перенести местную избирательную кампанию на весну-2016, небезосновательно считают, что выборы осенью – карт-бланш Оппозиционному блоку, который долгое время выдерживал паузу, а сейчас, на фоне экономических проблем страны и разочарования украинцев действующей властью, «будет выглядеть вполне ничего».

Так, по словам одного из собеседников УНИАН, результаты закрытых опросов свидетельствуют, что у Оппозиционного блока наметились тенденции роста рейтингов на востоке и юге Украины, в частности, в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. А сама политическая сила, по его мнению, больше других партий готова к местным выборам. «В марте у них прошло закрытое совещание руководства, где были назначены руководители рабочих групп по подготовке к выборам», - рассказал парламентарий. Следующее такое заседание планируется на конец марта – начало апреля.

Впрочем, здесь появляется еще один немаловажный аспект будущей местной избирательной кампании – выборы на Донбассе. По словам Сергея Таруты, в традиционной вотчине экс-регионалов, а ныне представителей Оппозиционного блока, провести местные выборе возможности нет. Причем, как осенью 2015 года, так и весной 2016 года.

«Законом об особом статусе мы показываем, что Украина готова двигаться в направлении выполнения Минских договоренностей и проведения там (на Донбассе, – УНИАН) выборов, в случае, если боевики выполнят все условия, необходимые для их проведения. Чтобы и украинские партии, и украинские СМИ могли участвовать в этой избирательной кампании», - подтверждает мнение Таруты народный депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар.

Парламентарии уверены, что если выборы на Донбассе и состоятся, то случится это не скоро. «Мы понимаем, что это закон (об особом статусе, – УНИАН) скорее декларация, и что выборы там сейчас нереальны. Когда они пройдут? Думаю, не скоро. Если в целом, именно тот факт, что этот регион признан оккупированным, даст возможность нам во время общих выборов не проводить их в этом регионе», - отмечает Александр Черненко.

Как бы там ни было, пока депутаты делают вид, что ищут консенсус по спорным вопросам избирательного законодательства под местные выборы, на них продолжает давить гражданский сектор. «Завтра, 25 марта, мы ожидаем увидеться с экспертной группой Верховной Рады. Я очень надеюсь, что группа заработает, - отметила координатор избирательных программ общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская, обращаясь к спикеру парламента Владимиру Гройсману во вторник. – Пожалуйста, дайте знать, есть ли политическая воля коалиции и руководства Верховной Рады относительно этой реформы… Проект закона должен быть проголосован не позднее начала мая».

Ольга Каретникова-Котягина, Татьяна Урбанская