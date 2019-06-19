Самоубийство, неосторожность, умышленное убийство с политической подоплекой? Реальные и сомнительные версии гибели Дмитрия Тымчука

В среду, 19 июня, стало известно о смерти народного депутата от «Народного фронта», координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука. Первым об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook его однопартиец Антон Геращенко. Причем, как это уже бывало, сделал это довольно коряво.

Так, изначально Геращенко написал, дословно: «Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета, нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук». Но позже изменил запись: «Час назад у себя дома найден со смертельным огнестрельным ранением в голову патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук».

«Изучаются все возможные версии, одна из которых – неосторожное обращение с наградным оружием», - добавил Геращенко.

Впрочем, и без такого уточнения, версия о самостреле вызвала скепсис даже у тех, кто не был близко знаком с погибшим.

Во-первых, потому, что человек, посвятивший свою жизнь военной журналистике, годами работавший в структурных подразделениях Министерства обороны и имеющий звание подполковника, действительно вряд ли взялся бы чистить заряженное оружие.

Координатор организации «Стоп Террор» Семен Кабакаев отметил, что и сам является владельцем оружия и периодически его чистит. И любой человек, который хотя бы пару раз пользовался оружием, знает, как себя с ним вести, как за ним ухаживать и как им пользоваться. «Это первые уроки для любого, кто берет оружие в руки, и не важно, военный это или гражданский. Тем более, что Дмитрий много лет был кадровым военным и знал, как себя вести с оружием… Учитывая опыт Дмитрия, который у него был на протяжении всех лет его службы, я очень сомневаюсь, что это мог быть несчастный случай. Хотя в этой жизни возможно все», - напомнил он.

Во-вторых, потому, что за время работы в парламенте Дмитрий Тымчук зарекомендовал себя одним из наиболее дисциплинированных народных депутатов, крайне редко пропускающим пленарные заседания. А в день его гибели Верховная Рада работала как раз в пленарном режиме...

Юрист-криминолог Анна Маляр убеждена, что, если исходить из сценария жизни человека, то сценарий смерти Тымчука – нелогичный. «Не пойти на работу, сесть и почистить в присутствии других людей оружие (еще и случайно заряженное), в этом контексте это нелогично», - говорит она.

Кстати, после того, как Геращенко озвучил страшную новость о смерти Тымчука, в кулуарах парламента поползли слухи, что погибший утром был на регистрации. Однако замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в комментарии УНИАН эту информацию не подтвердил. Он отметил, что правоохранители рассматривают несколько версий гибели Дмитрия Тымчука и должны «выяснить, что произошло – либо неосторожное обращение с оружием, либо умышленное убийство, под это замаскированное».

По словам пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, следствие рассматривает три версии случившегося: «Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием».

В то же время, по словам Тетерука, учитывая вклад Тымчука в освещение российской агрессии против Украины, где он поименно называл фактическое присутствие российских войск как в Крыму, так и на Донбассе, не следует сбрасывать со счетов и возможность «работы российских спецслужб»: «Так, как это было с убийством полковника Хараберюша, который работал в контрразведке или полковника Шаповалова, который работал в Главном разведывательном управлении Минобороны. Точку в этом должны поставить следователи. Все другие версии – это мнения отдельных граждан, которые не являются основными для следствия», - сказал Тетерук.

Подтверждением этих слов можно считать заявление руководителя Национальной полиции Сергея Князева, который сообщил, что следствие выдвинуло ряд рабочих версий – несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также версии криминального характера.

«Сегодня в 12.15 Нацполиция получила сообщение о смерти народного депутата Тымчука. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия также присутствовали руководитель полиции Киева Андрей Крищенко и руководство прокуратуры города Киева. Подтвержден факт смерти Тымчука. Предварительно - от огнестрельного ранения в голову», - сказал Князев.

По его словам, на момент гибели Тымчук был в квартире не один, и следователь принял показания «у гражданки, которая присутствовала в квартире, а также у соседей».

Позже Князев заявил, что по факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По мнению Семена Кабакаева, если говорить об убийстве, необходимо брать во внимание как возможных внутренних врагов Тымчука, так и внешних. «Непосредственно из России», - подчеркнул он.

В свою очередь, Анна Маляр отмечает, что «по тем обрывкам информации, которые известны – рабочий день, семейный очаг, в котором, как я поняла, было три человека - погибший, жена и лицо женского пола – в такой обстановке говорить о заказном убийстве по политическим мотивам, пожалуй, не стоит». «Хотя, учитывая деятельность и статус погибшего, такая версия должна также рассматриваться следствием», - добавляет она.

Вместе с тем, по мнению криминолога, нельзя игнорировать обстоятельства, которых мы не знаем и которые должно установить следствие: «В каком состоянии был человек, в каких отношениях он в этом момент был с теми, кто находился в квартире, какие деловые контакты у него были до этого. То есть, много вопросов, на которое должно ответить следствие. И уже тогда можно будет выдвигать какие-то более реалистичные версии».

По словам Маляр, даже по тому, куда именно попала пуля, можно будет с большой вероятностью сказать, был ли выстрел умышленным или совершен по неосторожности. «Например, если он был умышленным, то он мог быть направлен в жизненно важные органы, где один выстрел дает гарантию летального случая. То есть, если выстрел в голову, это уже наводит на мысль об умысле. Но нужно тогда учитывать раневой канал, которой дает ответ про угол и дистанцию, с которой был совершен выстрел», - рассказала она.

Маляр напомнила, как в 2018 году один из депутатов Киевсовета чистил оружие и неосторожно нанес себе ранение в живот: «Чувствуете разницу? Живот и голова. Если ранение в голову, то вероятность неосторожности хотя и остается, но уменьшается, а вероятность прицельного выстрела увеличивается».

Впрочем, загадочные убийства в украинской политике – дело не новое.

Так, 27 декабря 2004 года экс-министра транспорта Георгия Кирпу обнаружили мертвым на своей даче в Бортничах на второй день после переголосования второго тура президентских выборов. Тогда причиной смерти также назывался выстрел в голову. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства. По восстановленной впоследствии хронике событий, в день своей гибели Кирпа проводил жену в город, вернулся на дачу, позвонил тогдашнему спикеру украинского парламента Владимиру Литвину и отправил дачного сторожа в магазин. В это время к Кирпе якобы заходил сосед, который позднее утверждал, что экс-министр, говоря по телефону, был очень взволнован и раздражен. После этого Кирпа взял боевой пистолет Макарова и ушел в сауну, где его и нашел застреленным сторож. Примечательно, что именно в тот день Кирпа отказался от услуг охраны.

Изначально, помимо самоубийства, рассматривалось несколько версий его гибели. Однако позднее следствие все же пришло именно к этому выводу, хотя в это мало кто верит и по сей день. Особенно, если вспомнить, что у погибшего было немало врагов – в свое время, он ссорился с тогдашними чиновниками Андреем Деркачом и Валерием Пустовойтенко. Натянутые отношения у Кирпы (хотя он поддерживал его на выборах) были и с Виктором Януковичем.

Много вопросов до сих пор возникает и в истории о самоубийстве экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, который был доверенным лицом президента Леонида Кучмы и имел немалое влияние на силовиков. В день своей гибели, 4 марта 2005 года, Кравченко должен был явиться на допрос в ГПУ по делу об убийстве Георгия Гонгадзе, так как именно ему, согласно «пленок Мельниченко» было поручено убийство журналиста. Однако вместо этого он был найдем убитым в Конча-Заспе. По официальной версии, Кравченко покончил с собой, дважды выстрелив себе в голову…

От выстрела в голову из охотничьего ружья, 27 августа 2014 года в собственном доме в селе Чайки погибла и экс-глава Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко. Любопытно, что сначала органами МВД была озвучена версия о самоубийстве, но позднее было открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство». 20 апреля 2017 года Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство по факту ее смерти ввиду отсутствия состава преступления.

Все вышеописанные случаи, так или иначе, могут быть связаны с тем, что погибшие «слишком много знали». А поставить с ними в один ряд Дмитрия Тымчука заставляет тот факт, что он был членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. И мог «насолить» не только России, а и некоторым нечистым на руку украинским дельцам, осваивающим войну для ведения подпольной предпринимательской деятельности.

В любом случае, хочется верить, что в деле о гибели Дмитрия Тымчука общество получит исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы.

Анастасия Заремба, Татьяна Стежар