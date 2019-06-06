"Это не троллинг": Порошенко отреагировал на "плагиат" в речи Зеленского в Брюсселе

Экс-президент Петр Порошенко доволен, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал первый зарубежный визит в Брюссель действующего главы государства Владимира Зеленского 4-5 июня и его заявления после общения с высокопоставленными должностными лицами ЕС и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга сегодня в Киеве.

"Относительно недавнего визита президента Зеленского в Брюссель. Прежде всего - я приветствую, что этот визит состоялся, и эта поездка состоялась именно в Брюссель. Вторая позиция - на переговорах была четко указана, я полностью разделяю эту фразу, абсолютная необходимость сотрудничества с НАТО. И это абсолютно серьезно, это не троллинг. Не надо использовать плагиат или не плагиат... Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе, но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС", - сказал Порошенко.

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Он также выразил мнение, что запланированный на 8 июля саммит Украина-ЕС надо провести не в Киеве, а в Харькове, Днепре или Одессе.

"Чтобы руководство ЕС воочию убедилось в уровне поддержки евроинтеграции", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате.

Цеголко утверждает, что часть речи Зеленского во время встречи с президентом Евросовета Дональдом Туском 5 июня в Брюсселе полностью совпала с частью речи Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" 31 мая в Киеве.

Заместитель главы Администрации президента по вопросам информполитики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности некоторых фрагментов выступления Зеленского на совместном брифинге с Туском и Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

В пресс-службе президента заявили, что предварительно установлено, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.